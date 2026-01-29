Handball-EM: Deutschlands Gegner ohne Leistungsträger

Niklas Senger 29.01.2026 • 11:00 Uhr Kroatien muss im Halbfinale der Handball-EM gegen Deutschland auf eine wichtige Säule verzichten.

Die entscheidenden Spiele bei der Handball-EM 2026 stehen an. Am Freitag (17.45 Uhr im LIVETICKER) trifft die deutsche Nationalmannschaft im Halbfinale auf Kroatien und träumt vom Finaleinzug sowie vom ersten großen Titel seit dem EM-Coup 2016. Nach zwei Testspielsiegen in der Vorbereitung (32:29 und 33:27) hofft das DHB-Team, nun auch im Turniermodus gegen die Kroaten bestehen zu können.

Handball-EM: Kroatien-Star fehlt gegen Deutschland

Kroatien muss vor der Partie jedoch auf eine wichtige Säule verzichten. Nach übereinstimmenden Medienberichten hat sich Zvonimir Srna im Spiel gegen Slowenien einen Riss des Adduktorenmuskels im rechten Oberschenkel zugezogen. Eine Stelle, mit der der linke Rückraumspieler von Montpellier Handball ohnehin häufiger Probleme hatte.

Srna verpasste bereits das letzte Gruppenspiel gegen Ungarn und wird demnach auch im weiteren Turnierverlauf nicht mehr zum Einsatz kommen. Zuvor erzielte er 28 Treffer.

Bitterer Verlust für Sigurdsson und Kroatien

„Die Europameisterschaft ist in eine Phase eingetreten, in der nicht mehr nur die Spiel- und Handballqualität entscheidet, sondern auch der Gesundheitszustand, der in jeder Auswahl auf seine eigene Weise zum Tragen kam. Bei uns hat es leider genau dort eingeschlagen, wo es am wenigsten hätte passieren dürfen“, schrieb die kroatische Tageszeitung Jutarnji list.

„Jetzt haben wir Srna verloren, und wir müssen einen Ersatz für ihn finden“, haderte Kroatiens Trainer Dagur Sigurdsson schon nach dem Slowenien-Spiel.

Für Srna rückte bereits beim letzten Gruppenspiel der Youngster Diano Cesko ins Team, blieb jedoch ohne Treffer.