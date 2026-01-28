Handball-EM: Auf wen Deutschland im Halbfinale treffen kann

SPORT1 28.01.2026 • 14:34 Uhr Die deutsche Nationalmannschaft benötigt bei der Handball-EM am Mittwoch mindestens einen Punkt, um das Halbfinale zu erreichen. Sollte dies gelingen, stellt sich die Frage, welche Nationen als mögliche Gegner der DHB-Auswahl infrage kommen. SPORT1 gibt einen Überblick.

Die Ausgangslage vor dem Showdown um das Halbfinale der Handball-EM am Mittwoch (ab 18.00 Uhr im LIVETICKER) ist eindeutig: Der deutschen Nationalmannschaft genügt im Alles-oder-Nichts-Spiel gegen Frankreich ein Unentschieden zum Weiterkommen. Die Franzosen hingegen stehen nach der Niederlage gegen Spanien unter Zugzwang und müssen gewinnen, um ihre Medaillenhoffnung zu wahren.

Für die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason ist es bereits der zweite Matchball. Schon am Montag hatte die DHB-Auswahl die Chance, das Halbfinalticket zu lösen, scheiterte jedoch am Gastgeber und Turnierfavoriten Dänemark.

DHB-Team muss nicht mehr umziehen

Da die EM für Deutschland auch bei einer Niederlage gegen die Franzosen noch nicht zu Ende ist, stellt sich die Frage nach dem möglichen Gegner für ein Spiel am Freitag. Dann werden das Spiel um Platz fünf sowie die beiden Halbfinals ausgetragen. SPORT1 hat die Konstellationen zusammengefasst.

Fest steht: Der deutschen Mannschaft bleibt eine Reise erspart. Das Finalwochenende findet in Herning statt, wo sie bereits die Vor- und Hauptrunde absolviert hat.

Diese Gegner könnten im Halbfinale auf Deutschland warten

Die bisherigen Hauptrundengegner fallen als mögliche Halbfinalkonkurrenz raus. Der potenzielle Kontrahent käme also aus der Parallelgruppe, die derzeit im schwedischen Malmö um den Einzug in die nächste Runde kämpft.

Damit kommen mehrere Nationen als Optionen für Deutschland infrage: Vize-Weltmeister Kroatien (6 Punkte), Co-Gastgeber Schweden (5), Island (5) und Slowenien (4).

Da alle Nationen punktetechnisch so eng beieinander liegen, kann fast noch alles in dieser Gruppe passieren. Einzig Slowenien kann nicht mehr Gruppenerster werden. Bei einem eigenen Erfolg gegen Island sowie einer kroatischen Niederlage gegen Ungarn wäre man zwar punktgleich, aber da man das direkte Duell gegen Kroatien verloren hat, kann Slowenien nicht mehr an den Kroaten vorbeiziehen.

Für das Finalwochenende ergeben sind grundsätzlich folgende Paarungen: Die beiden Gruppenersten treffen auf die jeweiligen Zweiten der anderen Hauptrundengruppe. Die beiden Drittplatzierten duellieren sich beim Spiel um Platz fünf.

Handball-EM: Dann finden die Halbfinals statt

Die letzten Partien der Hauptrundengruppe II werden – wie auch das deutsche Duell gegen Frankreich – am Mittwoch ausgetragen. Anschließend herrscht Klarheit über die Halbfinalpaarungen. Die Vorschlussrunde der EM 2026 steigt am Freitag: Das erste Halbfinale beginnt um 17.45 Uhr, das zweite um 20.30 Uhr. Welche Begegnung in welchem Zeitfenster angesetzt wird, entscheidet sich nach Abschluss der Hauptrunde.