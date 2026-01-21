Handball-EM: "Die Weltmeister fielen völlig auseinander" - Entsetzen in Dänemark

Benedikt Lohr 21.01.2026 • 11:38 Uhr Bei der Handball-EM schockt Portugal Co-Gastgeber Dänemark. Zwischen portugiesischem Jubel und dänischer Ernüchterung spiegeln die Pressestimmen die Tragweite dieses Resultats wider.

Portugal im Freudentaumel, Dänemark im Schockzustand: Die Handball-EM hat ihre erste echte Sensation. Ausgerechnet Co-Gastgeber Dänemark, bis dahin als nahezu unschlagbar in Herning gehandelt, stolperte zum Abschluss der Vorrunde und verlor überraschend mit 29:31.

Statt Gruppensieg und Selbstverständlichkeit gab es Ernüchterung pur – die Dänen stehen nun ohne Punkte in der nächsten Turnierphase. Gleichzeitig herrscht in Portugal große Euphorie.

SPORT1 zeigt die dänischen und portugiesischen Pressestimmen im Überblick:

Dänemark

Jyllands-Posten: „Ein ungewöhnlicher Ausrutscher setzt Dänemark gehörig unter Druck. Vor allem vor der Pause wurde viel zu viel verschenkt und die Abwehr stand nicht gut genug. Und Portugal jubelt als hätten sie die EM schon gewonnen.“

Politiken: „In Herning gibt es die erste große Überraschung - und leider sind wir die Verlierer. Die dänischen Weltmeister fielen völlig auseinander. Das ist eine große Enttäuschung. Dänemark erreichte nicht sein Niveau und Portugal bestraft das. Es fehlte an Rhythmus im Angriff. Die Abwehr fand kein Gegenmittel gegen Francisco und seinen Bruder Martim Costa. Sie trugen Portugal in der Schlussphase auf ihren Schultern.“

Ekstra Bladet: „Sie haben uns verarscht. Dänemark wurde verhöhnt. Martim und Francisco Costa: Es ist nicht unwahrscheinlich, dass die Handballer heute Nacht Albträume von den portugiesischen Brüdern haben werden.“

B.T.: „Dänischer Kollaps – was haben wir da gerade gesehen? Dänemarks Handballer floppen. Das hat niemand kommen sehen. Die sensationelle Niederlage gegen Portugal hat die Handballer in eine heikle Lage gebracht. Der EM-Albtraum ist zurück. Eine EM-Niederlage, die fatale Folgen für den Traum vom Gold haben kann.“

Portugal

A Bola: „Monumental! Historisch! Portugal besiegt Dänemark mit einer Glanzleistung. Die Helden des Meeres gingen unerschrocken in das Spiel und beendeten Dänemarks Serie von 19 Siegen in Serie. Es ist ein episches Ergebnis.“

Record: „Portugal schreibt Geschichte. Die Nationalmannschaft feiert einen denkwürdigen Erfolg.“

Público: „Ein Triumph für die Geschichtsbücher. Portugal sichert sich in Herning den Gruppensieg gegen Dänemark und bezwingt den Weltmeister.“

Correio da Manha: „Portugal überrascht Dänemark mit einem historischen Erfolg.“