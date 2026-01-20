Handball-EM: "Diese Zahlen zeigen, wie schlecht wir wirklich sind"

SPORT1 20.01.2026 • 13:13 Uhr Für Serbien ist bei der Handball-EM ein Mal mehr nach der Vorrunde Schluss. Die Presse im Balkanstaat trauert um die historische Chance auf die Hauptrunde.

Serbien hat wegen Deutschlands 34:32-Sieg gegen Spanien die Teilnahme an der Hauptrunde der Handball-EM knapp verpasst.

Dabei hatte man sich nach dem Sieg im direkten Duell mit dem DHB-Team noch berechtigte Hoffnungen darauf gemacht, zum ersten Mal seit 14 Jahren die Vorrunde der Europameisterschaft zu überstehen.

Nach der knappen 25:26-Niederlage gegen Österreich, hätte aber nur ein spanischer Sieg die Serben noch in die Hauptrunde gebracht - doch daraus wurde nichts. Die serbische Presse trauert um die verpasste Chance. SPORT1 fasst die Reaktionen zusammen:

Handball-EM: „Serbien 14 Jahre lang gedemütigt“

Mondo: „Serbien wurde 14 Jahre lang bei den Europameisterschaften gedemütigt: Diese Zahlen zeigen, wie schlecht wir wirklich sind. Die Nationalmannschaft beendet ihre Teilnahme nach drei Spielen und landet auf dem letzten Platz ihrer Gruppe – einer Gruppe, die schon vor Beginn des Turniers als ‚eine Nummer zu groß‘ für unser Team galt."

Mozzart Sport: „Wir sind ausgeschieden: Keine zweite Chance für die Adler. Wir haben es nicht verdient, wir fahren nach Hause. Anstatt nun mit zwei Punkten in die zweite Phase zu starten, langfristig zu denken und von großen Erfolgen bei der Europameisterschaft zu träumen, muss die serbische Handballmannschaft nach der ersten Phase zum vierten Mal in Folge die Heimreise antreten. Zu allem Überfluss stehen wir zum zweiten Mal in Folge am Tabellenende. Nach München war auch Herning in Dänemark ein schwarzer Fleck.“

Sportske.net: „Die Deutschen feiern, Serbien ist ausgeschieden! Die heutige Niederlage gegen Österreich hat uns teuer zu stehen gekommen. Daher wird Serbiens Sieg über Deutschland von vorgestern nur eine Erinnerung daran bleiben, dass unsere Nationalmannschaft in dieser Meisterschaft mehr hätte erreichen können, aber wie üblich etwas gefehlt hat.“