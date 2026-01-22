Handball-EM: Dieser Deutsche hat den härtesten Wurf der EM

Benedikt Lohr 22.01.2026 • 14:11 Uhr Miro Schluroff feuert bei der Handball-Europameisterschaft den bislang härtesten Wurf des Turniers ab und setzt sich damit an die Spitze der Geschwindigkeitswertung.

Miro Schluroff hat bei der Handball-Europameisterschaft der Männer den bislang härtesten Wurf des Turniers abgegeben und Deutschland damit an die Spitze der EM-Geschwindigkeitswertung gesetzt.

Der deutsche Rückraumspieler sorgte bei der EM in Dänemark, Schweden und Norwegen bereits in der Vorrunde für Aufsehen: Gegen Österreich traf Schluroff mit 130,14 km/h, im Spiel gegen Serbien steigerte er sich sogar auf 134,10 km/h und führt damit nach Angaben der EHF aktuell das Ranking der höchsten gemessenen Wurfgeschwindigkeiten an.

Handball-EM: Schluroff mit härtestem Wurf

Parallel dazu rücken die umfangreichen Leistungsdaten der Europameisterschaft immer stärker in den Fokus: Wie in der Handball-Bundesliga wird auch bei der Handball-EM unter anderem die maximale Wurfgeschwindigkeit pro Tor erfasst.

Schluroff, der diesen Topwert auch in der Bundesliga hält und im DHB-Team als Kabinen-DJ bekannt ist, musste die Spitzenposition zwischenzeitlich an Portugals Francisco Costa (132,26 km/h) abgeben, setzte sich jedoch wieder an die Spitze.

Deutschland hat mit Knorr und Uscins noch mehr Hammer-Werfer

Hinter ihm liegt außerdem der Tscheche Jonas Josef mit 131,65 km/h auf Rang drei, während Deutschlands Spielmacher Juri Knorr mit 131,22 km/h Platz fünf belegt.

Mit Renars Uscins (120,89 km/h) stellt Deutschland zudem einen weiteren Spieler in den Top 30 der EM-Wurfstatistik – ein weiterer Beleg für die individuelle Durchschlagskraft des DHB-Teams vor dem Start in die Hauptrunde.