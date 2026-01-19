Handball-EM: So geht es für Deutschland in der Hauptrunde weiter

SPORT1 19.01.2026 • 23:04 Uhr Die deutsche Nationalmannschaft fährt einen kaum noch für möglich gehaltenen Gruppensieg ein. Nun warten bei der EM nochmal deutlich härtere Gegner.

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft ist als Gruppensieger in die Hauptrunde der EM eingezogen. Der überzeugende Sieg über Spanien zum Abschluss der Vorrunde entfachte den Medaillentraum aufs Neue, doch nun warten mutmaßlich noch schwerere Gegner.

Das deutsche Team trifft in der Hauptrunde auf Dänemark, Norwegen, Frankreich, zudem entweder Portugal oder Nordmazedonien.

„Da bekommen brutale Bretter Schlag auf Schlag auf uns zu“, sagte DHB-Kreisläufer Justus Fischer im ZDF. Noch offen ist dabei - zumindest in zwei Fällen - die Reihenfolge der Gegner.

Los geht es am Donnerstag mit dem Spiel gegen den Sieger der Gruppe B. Da in dieser Gruppe noch ein Spiel aussteht, könnte es sich entweder um Dänemark oder Portugal handeln. Die beiden Teams stehen sich am Dienstag im direkten Duell gegenüber.

Handball-EM: Auf Deutschland warten harte Brocken

Das zweite Hauptrundenspiel der deutschen Auswahl wird dann am Samstag steigen, Gegner ist dann Norwegen.

Spiel drei fällt auf den 26. Januar, einen Montag, hier ist es entweder Topfavorit Dänemark, Portugal oder Nordmazedonien - wer auch immer auf Platz zwei der Gruppe B landet.

Zum Abschluss der Hauptrunde bekommt es Deutschland dann mit Frankreich zu tun, das seine Gruppe ebenfalls gewonnen hat - und das mit einem absoluten Rekordlauf. Dieses Spiel findet am Mittwoch, dem 28. Januar, statt.

Deutschland zieht mit 2:0-Punkten, der maximalen Ausbeute, in die Hauptrunde ein. Und das, obwohl nach der Vorrunden-Niederlage gegen Serbien sogar das Aus drohte.

Gislason muss vor Hauptrunde schmunzeln

„Wir haben gesagt, dass es fast unmöglich wird, wenn wir nicht mit voller Punktzahl aus der Gruppe kommen, und jetzt ist es das gelungen“, sagte Bundestrainer Alfred Gislason im ZDF schmunzelnd: „Ich finde das schon ein bisschen witzig. Jetzt kommen extrem harte Gegner auf uns zu. Unter anderem Dänemark, die seit gefühlt 50 Jahren nicht mehr zu Hause verloren haben.“