Handball-EM: "Extrem enttäuschend" - Schweiz schockt Island

Felix Kunkel 27.01.2026 • 18:29 Uhr Island kassiert einen Rückschlag im Kampf um das EM-Halbfinale. Gegen die Schweiz lassen die Nordeuropäer im letzten Moment den Sieg liegen.

Der Schock saß tief, das war den Spielern nach dem Abpfiff deutlich anzusehen: Die isländische Nationalmannschaft hat bei der Handball-EM einen Dämpfer kassiert und ist gegen die Schweiz überraschend nicht über ein 38:38 (19:19) hinausgekommen.

Damit verpasste Island einen großen Schritt in Richtung Halbfinale – und ließ den Sieg zu allem Überfluss auf dramatische Weise liegen.

Zwei Sekunden vor Schluss bekam der Favorit nochmals einen Freiwurf zugesprochen. Ellidi Vidarsson spielte den Ball zu Viggo Kristjansson, doch der Wurf des Linkshänders vom HC Erlangen blieb in der Schweizer Abwehr hängen.

Handball-EM: Island scheitert mit letztem Wurf

„Sie scheitern im Block! Wie bitter aus isländischer Sicht, angesichts der engen Konstellation in dieser Hauptrundengruppe. Chapeau an die Schweiz, Wahnsinn!“, rief Dyn-Kommentator Tobias Schimon.

Besonders überraschend war vor allem der Spielverlauf: Die Schweizer lagen fast die gesamte Partie knapp in Führung, Island führte nur zweimal für einen kurzen Moment.

„Beim letzten Angriff in einer hervorragenden Position“

Auch wenn Island mit einem Sieg am Mittwoch im letzten Hauptrundenspiel gegen Slowenien noch das Halbfinale erreichen kann, war der Frust aufgrund der Erwartungshaltung im Vorfeld spürbar. „Eine große Enttäuschung“, urteilte das isländische Medium DV.

Kapitän Omar Ingi Magnusson äußerte sich ähnlich: „Wir haben uns gut geschlagen, dass wir am Ende noch ein Unentschieden erreicht haben, obwohl wir beim letzten Angriff in einer hervorragenden Position waren. Es war trotzdem extrem enttäuschend.“

Island führt die Hauptrundengruppe II vor dem letzten Spiel mit fünf Punkten an, dicht dahinter folgen Schweden, Slowenien und Kroatien mit jeweils vier Punkten. Die Verfolger haben allerdings jeweils ein Spiel weniger absolviert.