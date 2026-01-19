Handball-EM: Gislason mit Spitze gegen Hanning

Philipp Schmidt , Felix Kunkel 19.01.2026 • 23:33 Uhr Nach dem Einzug in die EM-Hauptrunde reagiert Bundestrainer Alfred Gislason auf die Kritik von Bob Hanning - und erlaubt sich dabei eine Spitze.

Nach dem 34:32-Sieg gegen Spanien und dem damit verbundenen Einzug der deutschen Handballer in die EM-Hauptrunde hat sich Bundestrainer Alfred Gislason eine Spitze gegen Bob Hanning erlaubt.

Der Isländer wurde nach dem Vorrundenabschluss in der Mixed Zone auf die Kritik angesprochen, die nach der Serbien-Pleite gegen ihn geäußert worden war. Daraufhin fragte Gislason: „Wer war das denn?“

Als der Fragensteller entgegnete, es habe sich um den italienischen Nationaltrainer gehandelt, war klar, dass Bob Hanning gemeint war. „Ah, sehr schön. Vielleicht hätte er sich ein bisschen mehr auf die Italiener konzentrieren sollen“, konterte Gislason in Hannings Richtung.

Handball-EM: Hannings Team verpasst die Hauptrunde

Dessen italienische Auswahl hat nach zwei Niederlagen in den ersten beiden Spiele keine Chance mehr auf den Einzug in die Hauptrunde. In seiner Bild-Kolumne hatte der Füchse-Geschäftsführer dann die Personalpolitik Gislasons kritisiert.

Unter anderem bemängelte Hanning, dass Juri Knorr gegen Serbien lange Zeit auf der Bank gesessen hatte. Zudem kritisierte er: „Die von allen Seiten hochgelobte Kaderbreite ist nichts wert, wenn man sie nicht sinnvoll nutzt.“