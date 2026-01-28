Handball-EM heute live: Deutschland - Frankreich im Free-TV, Livestream & Ticker - Kampf ums Halbfinale

SPORT1 28.01.2026 • 15:00 Uhr Deutschland trifft bei der Handball-EM im letzten Spiel der Hauptrunde auf Frankreich. Mit mindestens einem Punkt wäre der Halbfinaleinzug perfekt. Anwurf ist am Mittwoch um 18:00 Uhr.

Die Ausgangslage ist klar: Holt die DHB-Auswahl mindestens einen Punkt, steht sie im Halbfinale der Europameisterschaft 2026. Bei einer Niederlage geht es stattdessen ins Spiel um Platz fünf.

Handball-EM heute im Free-TV: So verfolgen Sie Deutschland gegen Frankreich LIVE

TV: ZDF, Dyn

ZDF, Dyn Stream: sportschau.de, Joyn

sportschau.de, Joyn Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Deutschland geht trotz der Niederlage gegen Dänemark mit Selbstvertrauen in das Duell. Vor allem die Defensivleistung machte Mut, weil es gelang, eine der besten Offensiven des Turniers über weite Strecken zu kontrollieren. Bundestrainer Alfred Gislason sagte vor der Partie: „Es ist ein absolutes 50:50-Spiel und ein Endspiel ums Halbfinale.“

Nun braucht es erneut diese Stabilität – kombiniert mit mehr Effizienz im Abschluss. Gegen Frankreich wird jede Phase ohne Gegentor und jeder verwertete Angriff entscheidend sein. Gislason führte weiter aus: „Ich bin trotzdem optimistisch, weil die Mannschaft sehr gut gespielt hat. Das einzige was uns fehlte, ist die Wurfausbeute. Jetzt haben wir die zweite Chance.“

Deutschland: Pech im Abschluss – Wolff frisch für Showdown

Im Angriff gegen Dänemark fehlte mehrmals das Glück. Sieben Würfe landeten am Pfosten oder an der Latte, darunter auch ein Siebenmeter kurz vor der Pause, mit dem Deutschland zum 13:13 hätte ausgleichen können.

Gegen Frankreich könnte auch wieder Andreas Wolff zu einem ganz wichtigen Faktor werden. Gegen Dänemark bekam er überraschend eine Pause, nachdem er zuvor gegen Norwegen 60 Minuten durchgespielt hatte und eine unglaubliche Vorstellung mit 22 Paraden abgeliefert hatte. So geht er nun mit frischer Energie in den Showdown.

Handball-EM: Defensive macht Mut für Frankreich

Trotz der Niederlage gegen Dänemark lieferte Deutschland vor allem defensiv eine starke Vorstellung. Zur Pause hatte die DHB-Abwehr nur 13 Gegentore zugelassen. Mit enormer Energie und einer harten Zweikampfführung schaffte es das Team sogar, Weltklassemann Simon Pytlick über weite Strecken aus dem Spiel zu nehmen.

Zwischen der 25. und 35. Minute gelang den Dänen halbzeitübergreifend fast zehn Minuten lang kein Treffer - ein Novum bei dieser Europameisterschaft. Diese Stabilität in der Abwehr soll nun auch gegen Frankreich der Schlüssel sein.

Erinnerung an Olympia als Motivation