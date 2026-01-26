Handball-EM heute live: Spanien - Frankreich im TV, Stream & Liveticker - Schützenhilfe für Deutschland?

SPORT1 26.01.2026 • 15:30 Uhr Bei der Handball-EM könnte Spanien im Hauptrundenduell mit Frankreich der deutschen Nationalmannschaft schon vor dem Kracher gegen Dänemark helfen.

Bei der Handball-EM geht es in die entscheidende Phase. In beiden Hauptrundengruppen stehen noch zwei Spieltage auf dem Programm. In der deutschen Gruppe steht mit Spanien gegen Frankreich ein heißes Duell an (ab 18 Uhr im LIVETICKER).

Denn es ist nicht nur für die Spanier die letzte Möglichkeit, ihre theoretische Chance auf das Halbfinale zu wahren, mit einem Sieg könnten sie auch Deutschland Schützenhilfe leisten.

Handball-EM heute im TV: So verfolgen Sie Frankreich gegen Spanien LIVE

TV: Dyn

Dyn Stream: sportstudio.de, Joyn

sportstudio.de, Joyn Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Würden die Iberer nämlich Frankreich schlagen, hätte der Olympiasieger bereits vier Minuspunkte auf dem Konto, das heißt, das DHB-Team wäre im späten Spiel gegen Dänemark (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) bereits mit einem Unentschieden für das Halbfinale qualifiziert. Denn selbst mit einer Niederlage im abschließenden direkten Duell mit Frankreich stünden für Deutschland nur drei Minuspunkte zu Buche. Norwegen, Spanien und Portugal stehen ohnehin bereits bei vier oder sechs Minuspunkten.