Bei der Handball-EM geht es in die entscheidende Phase. In beiden Hauptrundengruppen stehen noch zwei Spieltage auf dem Programm. In der deutschen Gruppe steht mit Spanien gegen Frankreich ein heißes Duell an (ab 18 Uhr im LIVETICKER).
Handball-EM heute live: Spanien - Frankreich im TV, Stream & Liveticker - Schützenhilfe für Deutschland?
EM: Schützenhilfe von Spanien?
Denn es ist nicht nur für die Spanier die letzte Möglichkeit, ihre theoretische Chance auf das Halbfinale zu wahren, mit einem Sieg könnten sie auch Deutschland Schützenhilfe leisten.
Handball-EM heute im TV: So verfolgen Sie Frankreich gegen Spanien LIVE
- TV: Dyn
- Stream: sportstudio.de, Joyn
- Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App
Würden die Iberer nämlich Frankreich schlagen, hätte der Olympiasieger bereits vier Minuspunkte auf dem Konto, das heißt, das DHB-Team wäre im späten Spiel gegen Dänemark (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) bereits mit einem Unentschieden für das Halbfinale qualifiziert. Denn selbst mit einer Niederlage im abschließenden direkten Duell mit Frankreich stünden für Deutschland nur drei Minuspunkte zu Buche. Norwegen, Spanien und Portugal stehen ohnehin bereits bei vier oder sechs Minuspunkten.
Auch ein Remis zwischen Frankreich und Spanien könnte der deutschen Nationalmannschaft helfen. Dann hätten die Franzosen drei Minuspunkte, die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason könnte sich somit eine Niederlage gegen Dänemark leisten und bräuchte nur ein Remis gegen Frankreich, um ins Halbfinale einzuziehen. Für die deutschen Handball-Fans heißt es also: Daumen drücken für Spanien!
