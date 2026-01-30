Handball-EM: Ikone erklärt emotionalen Rücktritt: "Es war überwältigend"

Dominik Hager 30.01.2026 • 18:33 Uhr Handball-Ikone Andreas Palicka macht Schluss. Der Schwede wird auf Nationalmannschaftsebene kein Spiel mehr bestreiten und zeigt sich nach seinem letzten Auftritt emotional und dankbar.

Die schwedische Handball-Legende Andreas Palicka hat die Karriere in der Nationalmannschaft beendet. Dies gab der Verband offiziell auf seiner Webseite bekannt. Die 35:36-Niederlage im Spiel um Platz fünf gegen Portugal bei der Handball-EM bleibt damit sein letzter Auftritt auf Länderspiel-Ebene.

Ein emotionaler Moment für den schwedischen Handball - Palicka ist schließlich eine absolute Ikone in seinem Heimatland. „Die Stimme versagt mir, Palicka war ein sehr wichtiger Teil dieser Nationalmannschaft“, kommentierte Viaplay-Experte Claes Hellgren im Rahmen der Übertragung.

Palicka tritt mit großer Dankbarkeit ab

Der 39 Jahre alte Keeper zeigte sich trotz der knappen Niederlage dankbar für die vielen Jahre im Trikot der Schweden. „Die unermüdliche Liebe und der Respekt, die mir die Fans entgegengebracht haben, und der Stolz, so oft das Trikot der Nationalmannschaft getragen zu haben, sind mit Worten nicht zu beschreiben“, wird er vom Verband zitiert.

Palicka hat seit seinem Debüt im Jahr 2007 in 19 Jahren 185 Länderspiele und 14 Meisterschaften bestritten. Sein größter Erfolg war der Europameistertitel im Jahr 2022. Zudem wurde er 2018 Vize-Europameister und 2021 Vize-Weltmeister. 2021 wurde er ins All-Star-Team des Turniers gewählt.

Palicka emotional: „War so oft überwältigend“

Nach einer solchen Erfolgsära ist es nur verständlich, dass Palicka mit seinen Emotionen zu kämpfen hatte.

„Es war so oft überwältigend. Ich habe viele Abende erlebt, an denen mir die Tränen kamen, weil mich die Eindrücke und Erlebnisse so bewegt haben“, zeigte er sich gerührt.

Insbesondere die Liebe der Fans hat dem Star-Keeper viel bedeutet. „Meinen Namen auf den Tribünen skandieren zu hören, war unbeschreiblich. Ich bin überglücklich über das Interesse, das wir als Team in den letzten Jahren geweckt haben, und darüber, wie viele Kinder Idole in der Nationalmannschaft hatten“, führte er aus.

Palicka-Abschiedstournee vor den eigenen Fans

Zwar ging die große Länderspiel-Karriere von Palicka im dänischen Herning zu Ende, jedoch hatte er im Verlaufe des EM-Turniers mehrmals die Möglichkeit, sich von den eigenen Fans zu verabschieden. Die schwedischen Partien in der Vorrunde und Hauptrunde fanden schließlich allesamt in der eigenen Halle in Malmö statt.

„Mit einer Meisterschaft im eigenen Land abzuschließen und zu spüren, dass ich vor den schwedischen Fans, meiner Familie und meinen Freunden immer noch auf höchstem Niveau spielen kann, war sehr emotional“, unterstrich er.

Palicka hofft nun, dass ihm seine Landsleute in guter Erinnerung behalten: „Ich wünsche mir, dass die Leute gesehen haben, dass ich in guten wie in schlechten Zeiten alles und noch ein bisschen mehr für das Trikot gegeben habe“, führte er aus.

Palicka mit zahlreichen Erfolgen auf Klub-Ebene: Karriereende frühestens 2027

Der Star-Keeper war nicht nur mit der Nationalmannschaft sehr erfolgreich, sondern auch im Vereinshandball. Insgesamt konnte er mit dem THW Kiel, Rhein-Neckar Löwen und Paris Saint-Germain 25 Titel gewinnen. Darunter fallen zwei Champions-League-Titel mit Kiel.