"Das ist doch nicht gerade real passiert!" Irre Szene lässt Kretzschmar ausflippen

Schwedens Torhüter Andreas Palicka fängt einen Siebenmeter – und lässt Handball-Legende Stefan Kretzschmar fassungslos zurück.

Es lief die 14. Spielminute, als es beim EM-Hauptrundenspiel zwischen Schweden und Ungarn (JETZT im LIVETICKER) zu einer irren Szene kam: Schwedens Torhüter Andreas Palicka fing einen Siebenmeter von Bence Imre.

Der Linkshänder vom THW Kiel versuchte, den Schlussmann auf die linke Seite zu ziehen, und wollte den Ball oben rechts versenken – doch Routinier Palicka, der extra für den Siebenmeter eingewechselt worden war, roch den Braten und hielt die Kugel fest.

Dyn-Experte Stefan Kretzschmar konnte die Geschehnisse nicht fassen. „Hat er nicht gemacht?! Hat er nicht gemacht?! Das ist doch jetzt hier KI. Das ist doch nicht gerade real passiert“, sagte der Ex-Nationalspieler.

Handball-EM: Palicka mit unfassbarer Parade

Auch Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld war komplett verblüfft und rief: „Bist du wahnsinnig?!“

Kretzschmar fragte seinen Kollegen daraufhin, ob dieser eine solche Szene überhaupt schon einmal gesehen habe. „Nein, ich glaube nicht. Ich habe keine Erinnerung“, antwortete Schmidt-Sommerfeld.

Kretzschmar stimmte zu und schob abschließend hinterher: „Was für eine Szene von Palicka!“