Handball-EM: "Krass, das Interview von Juri Knorr"

Philipp Heinemann 25.01.2026 • 09:22 Uhr Juri Knorr lässt bei der Handball-EM nach dem deutschen Sieg gegen Norwegen aufhorchen. Eine DHB-Legende spricht von „krassen Aussagen“.

Der deutsche Nationalspieler Juri Knorr hat nach dem knappen Sieg über Norwegen in der Hauptrunde der Handball-EM mit erstaunlichen Worten aufhorchen lassen.

Der Spielmacher gab nach einer eher durchwachsenen Leistung unumwunden zu, dass sein Ersatzmann Nils Lichtlein mehr Einsatzminuten verdient gehabt hätte.

„Ich bin einfach froh, in so einer starken Mannschaft zu spielen. Ich glaube, Nils hätte heute mehr spielen müssen, er hat es super gemacht“, befand Knorr im ZDF.

Knorr engagiert - aber glücklos

„Er ist ein überragender Spieler“, sagte Knorr weiter: „Das zeichnet diese Mannschaft aus, dass immer jemand kommen und das Spiel für uns drehen kann. Auch im Angriff. Darauf können wir aufbauen, aber es darf sich auch jeder an die eigene Nase fassen und unzufrieden sein, wenn er nicht so gut spielt.“

Deutschland hatte sich beim 30:28 gerade in der ersten Hälfte und vor allem in der Offensive lange sehr schwergetan - was auch mit Knorr zu tun hatte. Der Rückraumspieler von Aalborg Handbold war engagiert, aber meist glücklos und blieb bei einem Treffer. Lichtlein steuerte drei Tore bei.

Dass Knorr, der nach der Vorrunden-Niederlage gegen Serbien noch öffentlich mehr eigene Spielzeit eingefordert hatte, nun für seinen teaminternen Konkurrenten warb, imponierte auch einer deutschen Handball-Legende.

Kretzschmar lobt Knorr-Aussagen

„Krass, das Interview von Juri Knorr. Er sagt: Nils Lichtlein hätte heute mehr spielen müssen. Nach dem Spiel. Das ist schon eine krasse Aussage“, sagte Stefan Kretzschmar, der in den Sätzen ein positives Signal sah, im Podcast Harzblut: „Die Teamchemie stimmt, alle kommen gut miteinander klar.“