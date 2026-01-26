Handball-EM: Kretzschmar fordert Kader-Änderung vor Deutschland-Kracher

Johannes Behm 26.01.2026 • 13:53 Uhr Stefan Kretzschmar wünscht sich vor dem EM-Kracher gegen Dänemark die Kader-Rückkehr eines deutschen Abwehrspezialisten.

Handball-Legende Stefan Kretzschmar hat dem deutschen Bundestrainer Alfred Gislason vor dem Kracher-Duell gegen Dänemark am Montagabend (20.30 Uhr im SPORT1-Liveticker) eine Kader-Änderung empfohlen. Im Harzblut-Talk bei Instagram machte sich der ehemalige Nationalspieler für eine Rückkehr von Abwehrspezialist Matthes Langhoff stark.

Der 1,92 Meter große Rückraumspieler von Kretzschmars Ex-Klub Füchse Berlin hat seine Stärken vor allem in der Defensive – und genau darauf kommt es laut Kretzschmar gegen die favorisierten Dänen an.

„Wir schlagen sie nur über die Abwehr“, machte der 52-Jährige klar und forderte, dass man „eine gewisse Härte“ an den Tag legen müsse.

Handball-EM: Langhoff kennt Gidsel bestens

Prädestiniert dafür sei der 23 Jahre alte Langhoff, der vor dem 30:28 Sieg gegen Norwegen noch aussortiert worden war. Gegen die Dänen um Superstar Matthias Gidsel, mit dem er auf Vereinsebene gemeinsam spielt, könnte er zur Geheimwaffe werden.

„Kompakt sein, hochverteidigende Halbspieler, vielleicht Langhoff gegen Gidsel“, sagte Kretzschmar, der forderte, dass Langhoff Gidsel „immer zu Mitte drängen“ müsse: „Es muss klar sein, bei uns gibt es keine Lücken. Es gibt gegen Dänemark keine Lücken. Das heißt: Wir müssen die breitesten Spieler aufstellen, die wir haben.“

Gislason hat 18 Spieler mit zur Europameisterschaft genommen und kann aus diesem Aufgebot für jedes Spiel maximal 16 Spieler nominieren.

Mit einem Sieg gegen Dänemark kann Deutschland vorzeitig das Ticket für das Halbfinale sichern. Im letzten Spiel der Hauptrunde geht es dann gegen Frankreich.