Handball-EM: Sekunden-Krimi - mit Folgen für Deutschland?

Vincent Wuttke 20.01.2026 • 20:20 Uhr Nordmazedonien droht das vorzeitige Aus bei der Handball-EM. In den letzten Sekunden wird es dramatisch.

Nur noch eine krachende Niederlage von Portugal mit mehr als 17 Treffern Unterschied gegen Dänemark kann Nordmazedonien retten. Und doch feierte das Team nach dem 24:23 zum Abschluss der Vorrunde bei der Handball-EM gegen Außenseiter Rumänien überschwänglich.

Immerhin wendete der Sieger durch einen Treffer in letzter Sekunde von Nenad Kosteski das vorzeitige Aus in der ersten Gruppenphase ab und wahrte die Minimalchance. Der Linkshänder traf von Außen - direkt nachdem der Ball die Torlinie überquert hatte, ertönte die Sirene.

Nur wenn Dänemark nun am Abend die Portugiesen überrollt, würden die Nordmazedonier doch noch in die Hauptrunde einziehen und als vierter deutscher Gegner neben den Dänen, Titelverteidiger Frankreich und Norwegen feststehen.

„Das war wirklich stressig. Aber wir haben buchstäblich bis zur letzten Sekunde daran geglaubt. Das Glück war auf unserer Seite. Das muss man zugeben. Wir können es viel besser, haben uns aber stressen lassen“, fasste Keeper Martin Tomovski zusammen.

Ein Remis hätte den sicheren K.o. bedeutet. Nun besteht noch für einige Stunden die kleine Hoffnung. Nordmazedonien überstand eine äußerst packende Schlussphase.

Nordmazedonien hofft auf Wunder

Denn das bereits ausgeschiedene Rumänien zeigte noch einmal Kampfgeist und schaffte erst sechs Sekunden vor Schluss den Ausgleich zum 23:23 aus dem Rückraum durch Daniel Stanciuc.