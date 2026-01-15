Handball-EM: Legenden feiern Wolff für Österreich-Aussage

Johannes Vehren 15.01.2026 • 14:54 Uhr Andreas Wolff sorgt mit seiner Aussage über den Spielstil des deutschen EM-Auftaktgegners Österreich für großes Aufsehen. Von zwei Handball-Legenden erhält der DHB-Torwart.

Rückendeckung für Andreas Wolff! Die beiden Handball-Legenden Stefan Kretzschmar und Pascal Hens haben im Podcast Harzblut auf die jüngst getroffenen Aussagen des DHB-Torwarts bezüglich des EM-Auftaktgegners Österreich (Donnerstag ab 20.30 Uhr im Liveticker auf SPORT1) reagiert und ihn dafür gefeiert.

Wolff sagte kürzlich in einer Medienrunde: „Österreich spielt natürlich absoluten Anti-Handball, das möchte auch eigentlich keiner sehen, das ist sehr unattraktiv.“

Wolff? „Was ein geiler Satz“

Kretzschmar verwies lachend darauf, dass „jede österreichische Zeitung“ darüber geschrieben habe und betonte: „Lasst mir Andi Wolff in Ruhe, lasst ihn mir in Ruhe.“

Der 52-Jährige fügte hinzu: „Was ein geiler Satz, was ein geiles Zitat. Ich finde es Weltklasse.“ Zugleich meinte die Handball-Legende aber auch, dass man über den Inhalt des Gesagten streiten könne.

Hens ergänzte: „Ich kann dir sagen, warum er das gesagt hat: Er wollte unbedingt anfangen gegen Österreich und dann hat er sich gedacht, dass er einfach mal was sagt. Dann lässt ihn der Trainer auf jeden Fall spielen, wenn er so eine Aussage trifft.“

Österreicher von Wolffs Aussage angespornt

Wolffs Aussagen sorgten im Vorfeld der am Donnerstag starteten EM für Wirbel. Am Mittwoch sprach SPORT1 Österreichs Keeper Constantin Möstl darauf an. Dieser sah die verbale Stichelei als extra Ansporn.