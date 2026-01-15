Handball-EM: Legenden feiern Wolff für Österreich-Aussage

Rückendeckung für Andreas Wolff! Die beiden Handball-Legenden Stefan Kretzschmar und Pascal Hens haben im Podcast Harzblut auf die jüngst getroffenen Aussagen des DHB-Torwarts bezüglich des EM-Auftaktgegners Österreich (Donnerstag ab 20.30 Uhr im Liveticker auf SPORT1) reagiert und ihn dafür gefeiert.
„Lasst mir Andi Wolff in Ruhe“
Wolff sagte kürzlich in einer Medienrunde: „Österreich spielt natürlich absoluten Anti-Handball, das möchte auch eigentlich keiner sehen, das ist sehr unattraktiv.“
Wolff? „Was ein geiler Satz“
Kretzschmar verwies lachend darauf, dass „jede österreichische Zeitung“ darüber geschrieben habe und betonte: „Lasst mir Andi Wolff in Ruhe, lasst ihn mir in Ruhe.“
Der 52-Jährige fügte hinzu: „Was ein geiler Satz, was ein geiles Zitat. Ich finde es Weltklasse.“ Zugleich meinte die Handball-Legende aber auch, dass man über den Inhalt des Gesagten streiten könne.
Hens ergänzte: „Ich kann dir sagen, warum er das gesagt hat: Er wollte unbedingt anfangen gegen Österreich und dann hat er sich gedacht, dass er einfach mal was sagt. Dann lässt ihn der Trainer auf jeden Fall spielen, wenn er so eine Aussage trifft.“
Österreicher von Wolffs Aussage angespornt
Wolffs Aussagen sorgten im Vorfeld der am Donnerstag starteten EM für Wirbel. Am Mittwoch sprach SPORT1 Österreichs Keeper Constantin Möstl darauf an. Dieser sah die verbale Stichelei als extra Ansporn.
„Ich hoffe, er weiß selber, dass die Wortwahl nicht die richtige war. Wenn jetzt noch der letzte Spieler Motivation gebraucht hat, soll er sich nochmal das Video anschauen, dann sind die letzten Prozentpunkte da, um 100 Prozent zu geben“, sagte Möstl.
