Handball-EM: Neuer Bundestrainer? "Es ist logisch, dass er auf der Liste steht"

Philipp Schmidt , Niklas Trettin 15.01.2026 • 08:19 Uhr Im Verein spielt Österreichs Nationaltorhüter Constantin Möstl unter Florian Kehrmann - der von einer Zukunft als deutscher Bundestrainer träumt. Im Gespräch mit SPORT1 witzelt Möstl über die Zukunft seines Coaches.

Österreichs Nationalkeeper Constantin Möstl kann sich Florian Kehrmann eines Tages als Bundestrainer und möglichen Nachfolger für Alfred Gislason vorstellen.

„Da will ich nicht Öl ins Feuer gießen. Ich hoffe, dass ich noch lange unter ihm spielen darf“, scherzte der Torhüter, der beim TBV Lemgo Lippe unter Kehrmann spielt, im Interview mit SPORT1. Doch es sei logisch, „dass er auf der Liste steht, sollte die Position irgendwann mal freiwerden“.

Deutschland: Beerbt Kehrmann Gislason?

Gislasons Arbeitspapier als Handball-Bundestrainer läuft nach der Heim-Weltmeisterschaft 2027 aus. Eine Jobgarantie für die Zeit danach wollte DHB-Präsident Andreas Michelmann dem Isländer zuletzt jedoch nicht aussprechen. Kehrmann wiederum hatte bereits verraten, dass er sich einen solchen Job in Zukunft vorstellen könne.

„Das ist ein großer Traum, diese Aufgabe mal zu machen“, sagte Kehrmann im vergangenen Jahr der Sport Bild: „Aber da geht es nicht nur um die deutsche Mannschaft, sondern allgemein um Nationalmannschaften. Die Bundesliga macht mir sehr viel Spaß. Es ist aber auch ein großer Reiz, mal eine andere Mannschaft zu trainieren. Auch mal international bei Großturnieren zu spielen. Das ist ein Traum, den ich mir gut vorstellen kann.“

Kehrmann? „Er ist ein Weltklasse-Trainer“

Kehrmann, der für die deutsche Nationalmannschaft einst 223 Länderspiele (820 Tore) bestritt und Europa- sowie Weltmeister wurde, ist noch bis zum Sommer an die Ostwestfalen vertraglich gebunden.

Möstl würde ihm den Posten als Bundestrainer „zu 100 Prozent zutrauen“ und fügte witzelnd hinzu: „Vielleicht können wir ihn in zehn Jahren ja auch für Österreich abwerben. Er ist ein Weltklasse-Trainer, der hoffentlich noch lange in Lemgo bleibt.“

Österreich-Star schwärmt von Kehrmanns „besonderer Gabe“