Handball-EM: Österreich - Serbien live im Free-TV, Stream & Ticker - Schützenhilfe für Deutschland?

SPORT1 19.01.2026 • 16:55 Uhr Dem DHB-Team droht bei der Handball-EM das Aus in der Vorrunde. Erhält Deutschland am letzten Gruppenspieltag Schützenhilfe aus Österreich?

Am Montagabend stehen bei der Handball-EM 2026 einige spannende Entscheidungen an. Während das DHB-Team gegen Spanien mit mindestens drei Toren gewinnen muss, um aus eigener Kraft in die Hauptrunde einzuziehen, würde auch Schützenhilfe aus Österreich weiterhelfen.

Um 18 Uhr treffen die deutschen Nachbarn auf DHB-Schreck Serbien. Österreich ist nach zwei sieglosen Spielen bislang das Schlusslicht der Gruppe A, könnte mit einem Sieg gegen Serbien und einem DHB-Remis gegen Spanien aber für ein deutsches Weiterkommen sorgen.

Handball-EM heute im TV: So verfolgen Sie Österreich gegen Serbien LIVE im Free-TV:

- Livestream: sportschau.de, Dyn

sportschau.de, Dyn Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Die gute Nachricht aus deutscher Sicht: Für die österreichische Mannschaft geht es auch noch ums Weiterkommen. Abschenken werden sie die Partie gegen Serbien also auf keinen Fall. Die Austria braucht dabei einen noch höheren Sieg als Deutschland: Ein Erfolg mit vier Toren Unterschied muss her.

Showdown bei Handball-EM: So profitiert Deutschland

Deutschland wiederum würde sogar schon von einem österreichischen Remis profitieren, dann müsste lediglich ein Sieg gegen Spanien her – das genaue Ergebnis wäre egal.

Mehr noch: Sogar im Falle einer deutschen Niederlage besteht bei einem Sieg der Österreicher noch leichte Hoffnung auf den Einzug in die Hauptrunde. Dafür müsste Österreich mit drei Toren gewinnen und dabei maximal 29 Tore erzielen.

Verliert Deutschland mit einem Tor gegen Spanien, müsste Österreich genau 30:27 gewinnen, um dem DHB-Team zu helfen. Selbiges Ergebnis würde der Auswahl von Bundestrainer Alfred Gislason auch bei einer Niederlage mit zwei Toren reichen, wenn Deutschland mindestens 28 Treffer erzielt.