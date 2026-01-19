Verrückte Szenarien bei der Handball-EM: So kommt Deutschland noch weiter

SPORT1 19.01.2026 • 11:21 Uhr Wie kann das DHB-Team bei der Handball-EM die Hauptrunde erreichen? SPORT1 zeigt die möglichen Szenarien.

Bei der Handball-Europameisterschaft steht für die DHB-Auswahl der letzte Gruppenspieltag auf dem Programm. Nach dem Auftaktsieg gegen Österreich und der Pleite gegen Serbien wartet am Abend das Team aus Spanien (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER).

Mit zwei Punkten rangiert die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason hinter Spanien (vier Punkte) und Serbien (ebenfalls zwei Punkte) auf dem dritten Platz.

Was aber muss passieren, damit Deutschland am Ende noch mindestens auf Platz zwei springt und damit in der Hauptrunde steht? SPORT1 zeigt die möglichen Szenarien.

Deutschland erreicht bei der Handball-EM die Hauptrunde, wenn...

… gegen Spanien ein Sieg mit drei oder mehr Toren Unterschied gelingt.

… gegen Spanien ein Sieg gelingt und Serbien gegen Österreich nicht gewinnt.

… die Partie gegen Spanien mit einem Remis endet und Serbien vorher gegen Österreich verliert.

… die Partie gegen Spanien mit einer Niederlage endet und Österreich mit drei Toren Unterschied gewinnt, dabei aber höchstens 29 Tore erzielt.

… Deutschland gegen Spanien mit einem Tor Unterschied verliert und Österreich gegen Serbien genau mit 30:27 gewinnt.