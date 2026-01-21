Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Handball-EM
Handball-EM
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
ERGEBNISSE
VIDEOS
Handball-EM>

Handball-EM: Rüpel gegen Deutschland gesperrt

Rüpel gegen Deutschland gesperrt

Das DHB-Team startet am Donnerstag gegen Portugal in die Hauptrunde bei der Handball-EM. Für das Duell ist Victor Iturriza gesperrt, der bei der vergangenen Weltmeisterschaft zum Deutschland-Schreck wurde.
Dänemark verliert bei der Handball-EM sensationell gegen Portugal und verspielt damit den Gruppensieg. Superstar Mathias Gidsel findet nach dem Spiel deutliche Worte.
Johannes Vehren
Das DHB-Team startet am Donnerstag gegen Portugal in die Hauptrunde bei der Handball-EM. Für das Duell ist Victor Iturriza gesperrt, der bei der vergangenen Weltmeisterschaft zum Deutschland-Schreck wurde.

Herbe Schwächung für Portugal! Wie die EHF am Mittwoch bekannt gegeben hat, ist Victor Iturriza für ein Spiel bei der Handball-EM gesperrt worden und wird demnach beim Hauptrunden-Auftakt am Donnerstag gegen Deutschland (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) fehlen.

Die Portugiesen schlugen am Dienstag sensationell Gastgeber Dänemark. Kreisläufer Iturriza hatte während des Duells schon zwei Zwei-Minuten-Strafen kassiert, ehe er in der 55. Minute die Rote Karte sah.

Handball-EM: Portugal-Star „äußerst rücksichtslos und gefährlich“

Mathias Gidsel ging mit viel Mut durch die portugiesische Abwehrwand und prallte dabei an Iturrizas ausgestrecktem Arm ab. Daraufhin wurde er des Feldes verwiesen.

Die EHF schaute sich das Foul nochmals genau an und fasste folgenden Entschluss: „Nach sorgfältiger Prüfung des Vorfalls kam die Disziplinarkommission zu dem Schluss, dass die Aktion äußerst rücksichtslos und gefährlich war.“

Portugal kann noch Berufung einlegen

In dem Statement wurde hinzugefügt: „Aufgrund des schwerwiegenden unsportlichen Verhaltens entschied die Disziplinarkommission, dass Victor Iturriza für ein Spiel von der Teilnahme an EHF-Nationalmannschaftswettbewerben suspendiert wird.“

Es kann zwar bis zum 21. Januar 2026 um 20 Uhr bei der Jury eine Berufung eingereicht werden, diese hätte jedoch keine aufschiebende Wirkung auf die vorliegende Entscheidung.

Iturriza wurde zum Deutschland-Schreck

Bei der Weltmeisterschaft 2025 trafen Deutschland und Portugal im Viertelfinale aufeinander. Die Portugiesen zogen nach Verlängerung ins Halbfinale (31:30) ein und Iturriza wurde durch seine sieben Treffer zum Deutschland-Schreck.

Handball-EM: Die Highlights der deutschen Spiele, der Halbfinals und des Finales auf SPORT1.de und in der SPORT1 App

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite