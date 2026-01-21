Handball-EM: Rüpel gegen Deutschland gesperrt

Johannes Vehren 21.01.2026 • 15:47 Uhr Das DHB-Team startet am Donnerstag gegen Portugal in die Hauptrunde bei der Handball-EM. Für das Duell ist Victor Iturriza gesperrt, der bei der vergangenen Weltmeisterschaft zum Deutschland-Schreck wurde.

Herbe Schwächung für Portugal! Wie die EHF am Mittwoch bekannt gegeben hat, ist Victor Iturriza für ein Spiel bei der Handball-EM gesperrt worden und wird demnach beim Hauptrunden-Auftakt am Donnerstag gegen Deutschland (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) fehlen.

Die Portugiesen schlugen am Dienstag sensationell Gastgeber Dänemark. Kreisläufer Iturriza hatte während des Duells schon zwei Zwei-Minuten-Strafen kassiert, ehe er in der 55. Minute die Rote Karte sah.

Handball-EM: Portugal-Star „äußerst rücksichtslos und gefährlich“

Mathias Gidsel ging mit viel Mut durch die portugiesische Abwehrwand und prallte dabei an Iturrizas ausgestrecktem Arm ab. Daraufhin wurde er des Feldes verwiesen.

Die EHF schaute sich das Foul nochmals genau an und fasste folgenden Entschluss: „Nach sorgfältiger Prüfung des Vorfalls kam die Disziplinarkommission zu dem Schluss, dass die Aktion äußerst rücksichtslos und gefährlich war.“

Portugal kann noch Berufung einlegen

In dem Statement wurde hinzugefügt: „Aufgrund des schwerwiegenden unsportlichen Verhaltens entschied die Disziplinarkommission, dass Victor Iturriza für ein Spiel von der Teilnahme an EHF-Nationalmannschaftswettbewerben suspendiert wird.“

Es kann zwar bis zum 21. Januar 2026 um 20 Uhr bei der Jury eine Berufung eingereicht werden, diese hätte jedoch keine aufschiebende Wirkung auf die vorliegende Entscheidung.

Iturriza wurde zum Deutschland-Schreck