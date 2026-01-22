Handball-EM: So früh spielt Deutschland heute schon!

Franziska Wendler 22.01.2026 • 11:39 Uhr Deutschland ist bei der Handball-EM heute bereits ungewöhnlich früh gefordert. SPORT1 zeigt die Termine der Hauptrunde.

Die deutschen Handballer haben bei der Europameisterschaft die Hauptrunde erreicht. Wann aber stehen die nächsten Spiele für das DHB-Team an? Und gegen welche Mannschaften muss die Truppe von Bundestrainer Alfred Gislason überhaupt antreten?

Los geht es bereits am heutigen Donnerstag mit der Partie gegen Portugal – und das zu einer ungewöhnlichen Uhrzeit. Bereits um 15.30 Uhr (im LIVETICKER) ist für die deutsche Auswahl Anwurf.

Der Hintergrund: Bei dem Turnier in Dänemark, Schweden und Norwegen werden die Partien der Hauptrunde zu drei verschiedenen Uhrzeiten ausgetragen: Um 15.30 Uhr, 18 Uhr und 20.30 Uhr. Die weiteren deutschen Spiele finden dann zu einer späteren Uhrzeit statt.

Wann spielt Deutschland bei der Handball-EM?

Nach den Portugiesen müssen sich Juri Knorr und Co. als Nächstes gegen die Norweger beweisen. Am Samstag, 24. Januar, wird das Spiel um 20.30 Uhr angepfiffen.

Zwei Tage später, am Montag, den 26. Januar, geht es für Deutschland ebenfalls um 20.30 Uhr los. Dann wartet die Auswahl aus Dänemark. Den Abschluss der Hauptrunde bildet schließlich die Partie gegen Frankreich. Die Franzosen warten am kommenden Mittwoch, 28. Januar, um 18 Uhr.