Handball-EM: Sorgen um DHB-Stars: "Er war völlig am Ende"

Johannes Vehren , Philipp Schmidt 19.01.2026 • 23:35 Uhr Deutschland steht nach dem Sieg gegen Spanien in der Hauptrunde bei der Handball-EM. Bundestrainer Alfred Gislason bereiten zwei Außenspieler Sorgen.

Sorgen um die DHB-Stars Lukas Zerbe und Rune Dahmke! Wie Bundestrainer Alfred Gislason nach dem erlösenden Vorrundensieg gegen Spanien berichtet hat, kämpfen die beiden Außenspieler mit Verletzungen.

„Zerbe ist ein bisschen angeschlagen, Rune Dahmke war auch angeschlagen, deswegen hat er nicht gespielt, beide haben kleine muskuläre Probleme“, verriet Gislason.

Bundestrainer appelliert an die medizinische Abteilung

Er fügte hinzu: „Beide Außen mussten eine Weile raus. (Lukas) Mertens, der ein überragendes Spiel gemacht hat, musste raus, weil er völlig am Ende war. Sorgen macht mir Zerbe, er kam raus. Sein Oberschenkel hat zugemacht.“