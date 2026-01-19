Handball-EM heute live: Deutschland - Spanien im Free-TV, Livestream & Ticker

SPORT1 19.01.2026 • 17:30 Uhr Die deutsche Nationalmannschaft benötigt bei der Handball-EM im letzten Vorrundenspiel einen überzeugenden Sieg gegen Spanien.

Die deutsche Nationalmannschaft steht vor dem dritten Gruppenspiel bei der Handball-EM mit dem Rücken zur Wand. Das Team von Bundestrainer Alfred Gislason muss heute gegen Spanien (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) gewinnen - und das mit einem deutlichen Vorsprung.

Es steht eine Menge auf dem Spiel. Vom historischen Vorrunden-Aus bei einer EM-Endrunde im aktuellen Modus bis zum Weiterkommen mit Maximalpunktzahl ist alles möglich. Deutschland hat wie Serbien 2:2 Punkte auf dem Konto. Spanien steht bei 4:0 Zählern. Nur die besten zwei Teams ziehen in die Hauptrunde ein - bei welchen Szenarien Deutschland weiterkommt, lesen Sie hier.

Handball-EM heute im TV: So verfolgen Sie Deutschland gegen Spanien LIVE im Free-TV

TV: ZDF, Dyn

ZDF, Dyn Stream: sportstudio.de, Joyn

sportstudio.de, Joyn Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

„Wir müssen die Spanier mit drei Toren schlagen, was alles andere als einfach ist. Aber das müssen wir machen, wenn wir nicht rausfliegen wollen“, rechnete Gislason vor und sprach von einer „maximal schweren Aufgabe“.

Handball-EM: Gislason schwört auf Spanien ein

Gislason wollte dies nicht weiter an sich heranlassen - und versuchte, seine Mannschaft auf das Endspiel um die Hauptrunde einzuschwören.