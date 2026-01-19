Handball-EM heute live: Deutschland - Spanien im Free-TV, Livestream & Ticker

Die deutsche Nationalmannschaft steht vor dem dritten Gruppenspiel bei der Handball-EM mit dem Rücken zur Wand. Das Team von Bundestrainer Alfred Gislason muss heute gegen Spanien (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) gewinnen - und das mit einem deutlichen Vorsprung.
Schafft Deutschland das „Wunder”?
Es steht eine Menge auf dem Spiel. Vom historischen Vorrunden-Aus bei einer EM-Endrunde im aktuellen Modus bis zum Weiterkommen mit Maximalpunktzahl ist alles möglich. Deutschland hat wie Serbien 2:2 Punkte auf dem Konto. Spanien steht bei 4:0 Zählern. Nur die besten zwei Teams ziehen in die Hauptrunde ein - bei welchen Szenarien Deutschland weiterkommt, lesen Sie hier.
Handball-EM heute im TV: So verfolgen Sie Deutschland gegen Spanien LIVE im Free-TV
- TV: ZDF, Dyn
- Stream: sportstudio.de, Joyn
- Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App
„Wir müssen die Spanier mit drei Toren schlagen, was alles andere als einfach ist. Aber das müssen wir machen, wenn wir nicht rausfliegen wollen“, rechnete Gislason vor und sprach von einer „maximal schweren Aufgabe“.
Handball-EM: Gislason schwört auf Spanien ein
Vor allem der Bundestrainer selbst bekam nach der überraschenden, aber verdienten Niederlage gegen Serbien viel Kritik ab. So machten mehrere DHB-Legenden dem Isländer schwere Vorwürfe - und in den eigenen Reihen äußerte Juri Knorr seinen Unmut.
Gislason wollte dies nicht weiter an sich heranlassen - und versuchte, seine Mannschaft auf das Endspiel um die Hauptrunde einzuschwören.
Man müsse das „Olympia-Wunder wiederholen, wenn wir weiterkommen wollen“, meinte der 66-Jährige mit Blick auf den Silber-Coup bei den Sommerspielen 2024. „Mit sehr viel Herz, aber auch mit sehr viel Kopf.“ Die Devise ist klar: Verlieren verboten! Und gleichzeitig auf einen Ausrutscher der Serben gegen Österreich hoffen.
Handball-EM: Die Highlights der deutschen Spiele, der Halbfinals und des Finales auf SPORT1.de und in der SPORT1 App