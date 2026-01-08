Handball-EM: Testspiel Kroatien - Deutschland heute live im TV, Livestream & Liveticker

SPORT1 08.01.2026 • 17:15 Uhr Die Vorbereitung auf die Handball-EM geht in die heiße Phase. Das Testspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen „Angstgegner“ Kroatien ist eine wichtige Standortbestimmung.

Im Hexenkessel von Zagreb bestreitet die deutsche Nationalmannschaft den ersten von zwei ultimativen Härtetests gegen Kroatien. Die Duelle mit dem Vizeweltmeister sollen ein Vorgeschmack auf die kommende Woche beginnende Handball-EM sein.

„Wir müssen diese zwei Spiele gegen Kroatien so angehen, als wären sie Teil der EM sein“, forderte Bundestrainer Alfred Gislason. Anwurf der Partie in der 15.000 Zuschauer fassenden Arena in der kroatischen Hauptstadt ist um 20.30 Uhr.

Handball: So könnten Sie das EM-Testspiel Kroatien - Deutschland live verfolgen:

TV : -

: - Stream : Sportschau.de

: Sportschau.de Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Bevor es zum Auftakt der EM kommende Woche in Gruppe A gegen Österreich geht, ist noch ein weiteres Testspiel geplant. Am Sonntag trifft die DHB-Auswahl dann erneut auf Kroatien.

„Angstgegner“ als ultimativer EM-Härtetest für Deutschland

Gegen den „Angstgegner“ haben die deutschen Handballer die vergangenen vier Duelle allesamt verloren. Dennoch fiel die Wahl bewusst auf die Kroaten als Testgegner.

„Ich hoffe, dass die Halle uns ausbuht, dass sie gegen uns sehr körperlich spielen, wir richtig Probleme bekommen. Denn dann haben wir noch Zeit, Fehler zu machen, aber direkt Lösungen zu finden“, sagte Rückraumspieler Renars Uscins im ZDF.

Deutschland trifft bei der Handball-EM in Gruppe A neben Österreich noch auf Serbien (17. Januar) und Spanien (19. Januar/alle 20.30 Uhr).