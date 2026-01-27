Handball-EM: Thomas Müller wendet sich an DHB-Team

Curdt Blumenthal 27.01.2026 • 12:15 Uhr Thomas Müller verfolgt auch nach seinem Umzug in die USA das Abschneiden der deutschen Handball-Nationalmannschaft bei der EM. Nach der Niederlage gegen Dänemark verschickt er tröstende Worte.

Thomas Müller hat der DHB-Mannschaft nach der 26:31-Pleite gegen Dänemarkt bei der Handball-EM, Trost gespendet.

Auf Instagram veröffentlichte der MLS-Star ein Foto des Ergebnisses samt des Kommentars „Kopf hoch, Jungs! Das nächste Spiel gewinnt ihr!“.

Müller bereitet sich derzeit mit den Vancouver Whitecaps im Trainingslager in Spanien auf die nächste MLS-Saison vor.

Handball-Abend vor Testspiel?

Vor dem Testspiel am Dienstag gegen den ukrainischen Erstligisten FK Polissja Schytomyr hatte die Spielerlegende vom FC Bayern München anscheinend genug Zeit, um die deutsche Handball-Nationalmannschaft bei der Handball-EM zu verfolgen.