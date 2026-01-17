Handball-EM: Titelverteidiger feiert Rekord-Gala

Die französische Nationalmannschaft hat bei der Handball-EM eine historische Gala-Vorstellung gefeiert. Der Titelverteidiger setzte sich in seinem zweiten Spiel mit 46:26 (24:12) gegen die Ukraine durch.
Titelverteidiger feiert Rekord-Gala
Mit 46 Treffern stellte Frankreich eine neue Bestmarke für erzielte Tore einer einzelnen Mannschaft in einem EM-Spiel auf. Der bisherige Rekordwert hatte bei 42 Toren gelegen, was unter anderem den Franzosen zum Auftakt mit dem 42:28 gegen Tschechien gelungen war.
Handball-EM: Nächstes Rekord-Spektakel
Gegen die Ukraine stellten die Franzosen zugleich den Rekord für den höchsten Sieg ein: Ein Erfolg mit einer 20-Tore-Differenz war bislang nur der tschechischen Nationalmannschaft bei der EM 1998 mit dem 38:18 gegen Nordmazedonien gelungen.
Vor der Pause überragte der Favorit aus Frankreich mit einem 10:0-Lauf, nachdem die Ukraine zwischenzeitlich sogar überraschend mit zwei Toren geführt hatte.
Für den viermaligen Europameister waren Melvyn Richardson, Benoit Kounkoud und Dylan Nahi mit jeweils sechs Treffern die besten Werfer, Dika Mem erzielte fünf Tore.
Rekord schon bei Slowenien vs. Montenegro
Schon am Freitagabend hatte es bei der EM 2026 einen Torrekord gegeben. Slowenien besiegte Montenegro im ersten Vorrundenspiel der Gruppe D mit 41:40 (19:18).
Die insgesamt 81 Treffer beider Mannschaften übertrafen nicht nur den bisherigen EM-Rekord von 77 Toren aus dem Jahr 2016, sondern auch den WM-Bestwert von 80 Toren aus 2003.
