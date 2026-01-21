Handball-EM: "Todesgruppe!" So schwer wird es für Deutschland

Vincent Wuttke 21.01.2026 • 10:17 Uhr Der Sensationssieg der Portugiesen gegen Dänemark lässt auch das deutsche Team nicht kalt.

Der Sensationserfolg von Portugal gegen Dänemark dürfte auch die deutsche Nationalmannschaft bei der Handball-EM nicht kalt gelassen haben. So änderte sich neben dem Spielplan auch die Ausgangslage in der Hauptrundengruppe mit Dänemark, Portugal, Norwegen, Frankreich und Spanien gewaltig.

Denn alle hatten damit gerechnet, dass Gastgeber Dänemark sicher mit zwei Punkten in den nächsten Abschnitt geht. Doch nun steht der große Favorit mit dem Rücken zur Wand. Eine weitere Pleite dürfte bereits das Aus bedeuten. Ebenso können sich Spanien und Norwegen keinen Ausrutscher mehr erlauben angesichts der null Zähler, die sie aus der Gruppenphase mitbringen.

DHB-Teammanager reagierte noch am Dienstagabend auf die Niederlage der Dänen und blickte in die nahe Zukunft.

„Sicherlich für alle Beteiligten ein überraschendes Ergebnis. Das macht unsere Hauptrunden-Gruppe nicht nur zur schwersten seit vielen Jahren, sondern auch zur absoluten Todesgruppe und verspricht Hitchcock-Klassiker im Zwei-Tagesrhythmus“, sagte der 44-Jährige.

Deutschland in „absoluter Todesgruppe“

Deutschland geht ebenso wie Portugal und Frankreich mit zwei Zählern in der Hauptrunde an den Start. Doch nun sind alle Karten neu gemischt.