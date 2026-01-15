Handball-EM: Update nach deutschem Schreckmoment

DHB-Star Lukas Mertens hat nach seinem unglücklichen Fall beim EM-Auftaktsieg gegen Österreich (30:27) vorerst Entwarnung gegeben.
Update zu deutschem Schreckmoment
„Ich bin nicht zu doll umgeknickt. Ich habe mich ein bisschen erschrocken, weil ich aus dem Gleichgewicht gekommen bin und nicht richtig aufs Tor werfen konnte“, sagte Mertens am Donnerstagabend.
Der 29-Jährige war bei einem Wurfversuch in der zweiten Hälfte (51.) versehentlich auf den Fuß seines Gegenspielers Jakob Nigg gestiegen und dabei leicht umgeknickt.
Mertens: „Werde es kontrollieren lassen“
Mertens blieb auf der Platte liegen und wurde einige Minuten behandelt. Anschließend ging es für ihn weiter.
„Mein Gegenspieler meinte auch, dass er einen kleinen Schritt gemacht hat, aber zum Glück ist nichts Schlimmeres passiert und ich bin nicht umgeknickt. Aber ich werde es später noch mal kontrollieren lassen, wenn das Adrenalin raus ist“, sagte Mertens.
Die Szene war durch den Videocheck geprüft worden. Statt einer Roten Karte gab es für Nigg eine Zweiminutenstrafe.
