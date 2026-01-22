Handball-EM: Wütende Proteste nach Deutschland-Thriller

Johannes Vehren 22.01.2026 • 18:02 Uhr Portugal verliert zum Hauptrundenauftakt bei der Handball-EM gegen Deutschland. Nach der Partie kommt es zum großen Ärger der Portugiesen.

Handball-Ärger nach Deutschlands Krimi-Sieg zum Hauptrundenauftakt! Die geschlagenen Portugiesen machten ihrem Ärger über das angebliche Zeitspiel des DHB-Teams Luft.

Was war passiert? Elf Sekunden vor der Schlusssirene hatte Portugal zum 30:31 getroffen und ein schnelles Weiterspielen gefordert. Keeper Andreas Wolff holte den Ball aber nur langsam aus dem Tor und auch Justus Fischer ließ sich beim Anwurf im Mittelkreis viel Zeit. Der Unmut der Portugiesen bezog sich darauf, dass die Schiedsrichter hierbei die Uhr nicht anhielten.

Handball-EM: Große Diskussion mit Schiedsrichtern

Nachdem Reners Uscins den 32:30-Endstand für Deutschland erzielt hatte, war die portugiesische Wut groß. Auf dem Feld schrie Miguel Neves einen der beiden Schiedsrichter an und zeigte mehrfach das Timeout-Zeichen.

Ähnliche Szenen spielten sich an der Seitenlinie ab, wo einige Portugiesen wild am Tisch des Schiedsgerichts diskutierten und ihren Ärger deutlich machten.

Experte kann Portugiesen verstehen

„Hier wird noch ordentlich diskutiert. Die Portugiesen regen sich darüber auf, dass Andi Wolff den Ball entspannt zur Mitte geworfen hat. Ich kann es völlig verstehen, das ist in Ordnung, denn es waren nur noch ein paar Sekunden zu spielen und das nutzen die Deutschen natürlich aus. Es ist aber keiner verpflichtet, in Hektik zu verfallen, wenn man führt. Alles gut, alle werden sich gleich wieder beruhigen“, kommentierte Handball-Legende Johannes Bitter in der ARD.

Auch wenige Augenblicke nach dem Ende des Spiels ließ sich Portugals Trainer Paulo Pereira nicht beruhigen. Er ging in die Diskussion mit einem der Schiedsrichter, der ihm lautstark Kontra gab. Daraufhin entschuldigte sich Pereira bei ihm.

„Haben wir so was schon einmal erlebt?“

Die Unparteiischen gingen daraufhin zur Mittellinie und forderten beide Teams dazu auf, sich auf ihre jeweilige Hälfte einzufinden. Die Portugiesen hörten aber nicht auf zu diskutieren, was die Zuschauer im dänischen Herning mit einem gellenden Pfeifkonzert quittierten.

„Die Portugiesen bleiben hartnäckig mit ihren Protesten“, stellte ARD-Kommentator Florian Naß fest. Bitter fügte hinzu: „Haben wir so was schon einmal erlebt?“

Die EHF machte dann trotz der Proteste mit der Ehrung zum Man of the Match weiter, zu dem Wolff dank seiner 13 Paraden gewählt wurde.