Wirbel um Knorr: "Hat ja niemanden beleidigt"

SID 18.01.2026 • 14:20 Uhr Der Spielmacher hatte sich frustriert in Richtung des Bundestrainers geäußert. Gegen Spanien erwartet der DHB-Präsident ein anderes Gesicht.

Vertrauen in den Bundestrainer, Verständnis für den Spielmacher: DHB-Präsident Andreas Michelmann hält die Kritik von Juri Knorr nach der Niederlage gegen Serbien für legitim.

„Wir wollen einerseits immer mündige Spieler haben, und dann wundern wir uns, wenn mündige Spieler auch mal das sagen, was sie denken. Ich finde das vollkommen in Ordnung“, sagte Michelmann am Sonntag der Sportschau im dänischen Silkeborg. „Er hat ja niemanden beleidigt.“

Vertrauen zu Gislason, „was das nächste Spiel anbelangt“

Knorr hatte sich nach dem 27:30 (17:13) gegen die Serben frustriert in Richtung von Bundestrainer Alfred Gislason über seine geringen Einsatzzeiten nach der Pause geäußert. „Natürlich brodelt es in einem auf der Bank, wenn man da draußen sitzt und nicht helfen kann“, hatte der 25-Jährige unter anderem gesagt.

Deutschland steht vor dem letzten EM-Vorrundenspiel unter riesigem Druck. Im Gruppenfinale gegen Spanien droht am Montag (20.30 Uhr) das Aus. Michelmann sagte mit Blick auf Gislasons Zukunft, er habe „volles Vertrauen zum Trainer, was das nächste Spiel anbelangt“: „Der Trainer und die Mannschaft haben die Chance, morgen im Spiel gegen Spanien alles wieder gut zu machen.“