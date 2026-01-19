Handball-EM: Schweigeminute vor Deutschland-Spiel

SID 19.01.2026 • 12:18 Uhr Vor dem EM-Spiel gegen Spanien wird eine Gedenkminute abgehalten. Anlass ist das Zugunglück in Spanien mit zahlreichen Todesopfern.

Vor dem entscheidenden EM-Vorrundenspiel von Deutschlands Handballern am Montagabend gegen Spanien wird es eine Schweigeminute geben. Wie die Europäische Handball-Föderation (EHF) bestätigte, soll damit der Opfer des schweren Zugunglücks in Spanien gedacht werden. Die Gedenkminute findet im Anschluss an die Nationalhymnen statt.

Die Initiative ging von der spanischen Delegation aus, die um ein offizielles Zeichen des Mitgefühls gebeten hatte. Die EHF entsprach dem Wunsch und ordnete die Durchführung der Schweigeminute vor dem Anwurf am heutigen Abend (20.30 Uhr im LIVETICKER) in Herning an.

Mindestens 39 Tote bei Kollision von Hochgeschwindigkeitszügen

Am Wochenende waren bei einer Kollision zweier Hochgeschwindigkeitszüge in der Provinz Córdoba mindestens 39 Menschen ums Leben gekommen, zahlreiche weitere wurden verletzt. Die Bilder der Katastrophe sorgten europaweit für Bestürzung.