Handball-EM: "Haben gute Erinnerungen" - DHB-Gegner gibt sich selbstbewusst

SID 21.01.2026 • 06:52 Uhr Die Portugiesen schalteten Deutschland im Vorjahr im WM-Viertelfinale aus. Nun wollen sie zum Hauptrunden-Auftakt erneut der Spielverderber sein.

Portugals Handballer gehen mit riesigem Selbstbewusstsein in das EM-Hauptrundenduell mit Deutschland. „Es war ein perfekter Abend für uns. Wir waren in allen Phasen des Spiels großartig“, schwärmte Kreisläufer Luis Frade nach dem 31:29-Erfolg gegen Dänemark.

Der Überraschungscoup gegen den Olympiasieger und Weltmeister bringt die Portugiesen vor dem Aufeinandertreffen am Donnerstag (15.30 Uhr) mit 2:0 Punkten in eine gute Ausgangsposition – doch der DHB-Schreck will mehr.

„Das heute war ein wichtiger Schritt, aber wir haben damit noch nichts gewonnen“, sagte Rückraumspieler Salvador Salvador. „Wir haben nun zwei Punkte geholt. Jetzt müssen wir mit Herz bei der Sache bleiben und an das nächste Spiel denken – das nächste Spiel ist gegen Deutschland.“

Die Geschichte mit dem DHB-Team sei ambivalent: „Wenn man ans letzte Jahr denkt, haben wir gute Erinnerungen. Wenn man an die letzten zehn Jahre denkt, eher nicht.“

Frade prophezeit Nervenschlacht und lobt Deutschlands Abwehrstärke

Im Vorjahr hatten die Portugiesen die deutschen WM-Träume im Viertelfinale von Oslo in einem Verlängerungskrimi beendet. Frade erwartet auch in der Jyske Bank Boxen von Herning ein enges Spiel. „Ich denke, dass sie eine wirklich starke Verteidigung haben. Sie spielen sehr intensiv. Körperlich sind sie unglaublich, die Besten“, sagte der Profi des FC Barcelona. „Wir haben sie in der Vergangenheit schon einmal geschlagen. Also lasst uns versuchen, diese Energie wieder aufleben zu lassen.“

Costa schwört auf Abwehrbollwerk – Finale-Mentalität für die Hauptrunde