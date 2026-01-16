Quote-Hammer: 5,5 Mio. sehen Handball-EM-Auftakt im Ersten

SID 16.01.2026 • 09:46 Uhr Der Zuschauerzuspruch entsprach einem Marktanteil von 23,7 Prozent. Auch das zweite Vorrundenspiel läuft in der ARD.

Der unter dem Strich souveräne EM-Auftaktsieg der deutschen Handballer hat der ARD eine starke TV-Quote beschert. 5,5 Millionen Zuschauer schalteten am Donnerstagabend im Durchschnitt bei der Übertragung des 30:27 gegen Österreich aus dem dänischen Herning ein. Dies entsprach einem Marktanteil von 23,7 Prozent, die Partie war die meistgesehene Sendung am Donnerstag.

Zum Vergleich: Das erste Spiel der WM 2025 gegen Polen hatten vor einem Jahr 4,89 Millionen (18,6 Prozent) eingeschaltet.

Samstag Serbien, Montag Spanien – TV-Termine im Überblick