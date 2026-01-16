Newsticker
Quote-Hammer: 5,5 Mio. sehen Handball-EM-Auftakt im Ersten

Quoten-Hammer bei EM-Auftakterfolg

SID
Der Zuschauerzuspruch entsprach einem Marktanteil von 23,7 Prozent. Auch das zweite Vorrundenspiel läuft in der ARD.

Der unter dem Strich souveräne EM-Auftaktsieg der deutschen Handballer hat der ARD eine starke TV-Quote beschert. 5,5 Millionen Zuschauer schalteten am Donnerstagabend im Durchschnitt bei der Übertragung des 30:27 gegen Österreich aus dem dänischen Herning ein. Dies entsprach einem Marktanteil von 23,7 Prozent, die Partie war die meistgesehene Sendung am Donnerstag.

Zum Vergleich: Das erste Spiel der WM 2025 gegen Polen hatten vor einem Jahr 4,89 Millionen (18,6 Prozent) eingeschaltet.

Samstag Serbien, Montag Spanien – TV-Termine im Überblick

Das zweite Spiel der Vorrundengruppe A bestreitet Deutschland am Samstag (20.30 Uhr) gegen Serbien, erneut sendet die ARD aus der Jyske Bank Boxen. Das abschließende Duell der ersten Turnierphase mit Spanien wird am Montag um 20.30 Uhr im ZDF gezeigt.

