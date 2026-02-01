Handball-EM: Dänemark-Superstar stellt Tor-Rekord auf

SID 01.02.2026 • 19:48 Uhr Mathias Gidsel übertrifft bei der Europameisterschaft eine sechs Jahre alte Bestmarke.

Dänemarks Superstar Mathias Gidsel hat einen EM-Torrekord aufgestellt. Der Welthandballer von den Füchsen Berlin erzielte beim Turnier in seiner Heimat bei neun Einsätzen insgesamt 68 Treffer und übertraf damit eine sechs Jahre alte Bestmarke. Der Norweger Sander Sagosen hatte bei der EM 2020 65 Tore erzielt.

Beim 34:27 im Finale gegen Deutschland steuerte Gidsel sieben Treffer bei. Der Linkshänder wurde außerdem zum MVP des Events gewählt.