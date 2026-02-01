Newsticker
Handball-EM: Dänemark-Superstar stellt Tor-Rekord auf

Gidsel stellt EM-Rekord auf

Dänemarks Superstar und Welthandballer Mathias Gidsel spricht über seine Gedanken während des Spiels und meint, dass er genauso denke wie die Reporter.
SID
Mathias Gidsel übertrifft bei der Europameisterschaft eine sechs Jahre alte Bestmarke.

Dänemarks Superstar Mathias Gidsel hat einen EM-Torrekord aufgestellt. Der Welthandballer von den Füchsen Berlin erzielte beim Turnier in seiner Heimat bei neun Einsätzen insgesamt 68 Treffer und übertraf damit eine sechs Jahre alte Bestmarke. Der Norweger Sander Sagosen hatte bei der EM 2020 65 Tore erzielt.

Beim 34:27 im Finale gegen Deutschland steuerte Gidsel sieben Treffer bei. Der Linkshänder wurde außerdem zum MVP des Events gewählt.

Zweitbester EM-Torschütze beim aktuellen Turnier ist mit Simon Pytlick von der SG Flensburg Handewitt (64 Treffer) ebenfalls ein Däne. Auf Platz drei folgt der Portugiese Francisco Costa (61), zum besten deutschen Turnier-Torschützen avancierte Renars Uscins mit 43 Treffern.

