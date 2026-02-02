Deutsche Handball-Legenden witzeln über Bundeskanzler Merz: "Der wackelt schon"

Dominik Hager 02.02.2026 • 14:25 Uhr Unter den Augen von Friedrich Merz verliert Deutschland das Finale der Handball-EM gegen Dänemark. Drei Handball-Legenden witzeln über den Bundeskanzler.

Die deutschen Handballer zogen im EM-Finale gegen Gastgeber-Nationen Dänemark mit 27:34 den Kürzeren. Während 12,8 Millionen TV-Zuschauer das Endspiel zum Quoten-Hit machten, war Bundeskanzler Friedrich Merz unter den 15.000 Zuschauern in der Jyske Bank Boxen von Herning.

Dies sorgte für einen launigen Moment im „Harzblut-Talk Live“ bei Dyn, wo die deutschen Handball-Legenden Pascal Hens, Markus „Schorsch” Baur und Stefan Kretzschmar das Match begleiteten.

„Ob das politisch so korrekt ist?“

„Oh, guck mal hier! Der Bundeskanzler“, reagierte Kretzschmar, als die TV-Kameras Merz dabei einfingen, wie er seinen Oberkörper hin und her bewegte. „Hat auch ein gutes Eins-gegen Eins-Verhalten da. Schöner Wackler“, scherzte der 52-Jährige.

„Der wackelt schon“, antwortete Ex-Kapitän Baur lachend. „Schorsch! Da bin ich mir nicht sicher, ob das politisch so korrekt ist?“, wurde er direkt von Kretzschmar ermahnt. Ein unterhaltsamer Schlagabtausch, der natürlich von allen Beteiligten mit einer Portion Ironie versehen war.