Deutsche Handballer planen wegen Bundeskanzler Merz um

Philipp Schmidt , Stefan Junold 01.02.2026 • 20:26 Uhr Den deutschen Handballern wird nach dem Gewinn der EM-Silbermedaille eine große Ehre zuteil. Für Bundeskanzler Friedrich Merz wird sogar der Ablauf geändert.

Hoher Besuch für die deutschen Handballer: Bundeskanzler Friedrich Merz hat sich zunächst das EM-Finale von der Tribüne der Halle im dänischen Herning angeschaut und den Spielern anschließend persönlich die Ehre erwiesen.

Die DHB-Akteure unterbrachen extra ihre Interviews in der Mixed Zone, um für ein Treffen mit Merz in der Kabine zusammenzukommen. Nach etwa 15 Minuten wurden die Mediengespräche fortgesetzt.

Glück hat der Besuch des deutschen Regierungsoberhaupts nicht gebracht: Deutschland unterlag Dänemark mit 27:34 und muss sich mit der Silbermedaille begnügen.

Neben Merz verfolgten auch seine dänische Amtskollegin Mette Frederiksen und Dänemarks Königin Mary die Partie vor Ort.

Handball-EM: Merz richtet sich an Deutschland

Merz habe gesagt, „dass er stolz ist auf die Mannschaft, auf das Gesicht, das wir gezeigt haben“, berichtete Juri Knorr später.

„Was für ein Finale, was für eine starke Europameisterschaft. Ihr habt gekämpft, Nervenstärke und Teamgeist gezeigt“, schrieb Merz in den Sozialen Medien: „Ich gratuliere Dänemark zum Titel und den deutschen Handballern zum zweiten Platz und zu einem überzeugenden Turnier. Wir sind stolz auf euch.“

Deutschland verpasste in einem hochintensiven Endspiel den dritten EM-Titel. Mit Silber holte die DHB-Auswahl das fünfte Edelmetall bei einer EURO. Neben den beiden Titeln 2016 und 2004 gewann Deutschland 1998 Bronze und 2002 Silber.

