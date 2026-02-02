Gislason rechnet nach Handball-EM ab: "Wissen alle, dass die nicht viel Ahnung haben!"

SID 02.02.2026 • 15:38 Uhr Alfred Gislason schießt nach dem EM-Finale gegen die namhaften Kritiker, die sein Coaching während des Turniers kritisiert hatten.

Bundestrainer Alfred Gislason hat nach der EM-Silbermedaille mit Deutschlands Handballern gegen seine Kritiker ausgeteilt.

„Wir wissen alle, dass die nicht allzu viel Ahnung haben“, wird der Isländer von der Bild-Zeitung zitiert: „Wenn du ein Podcaster bist und du musst eine Stunde die Woche irgendwas erzählen. Keiner von denen war jemals Trainer. Ich kenne deren taktisches Verständnis. Und keiner von denen hat damals in der Abwehr gestanden.“

Es habe „die Führung von außen gefehlt“, monierte 2007-Weltmeister Hens. Man habe im Angriff „keinen Plan B“. Kraus, ein weiterer WM-Champion von vor 19 Jahren, wählte noch deutlichere Worte: „Alfred, scheiße gecoacht, vercoacht.“

Gislason freut sich über Silbermedaille

Gut zwei Wochen nach dem drohenden Vorrunden-Aus holte Deutschland am Sonntag die erste EM-Medaille seit dem Titelgewinn 2016.

„Wenn es nur ein klein bisschen ein halbes Dreckspiel ist, dann ist jeder von diesen Selbstdarstellern bereit, uns ans Bein zu pinkeln“, sagte Gislason: „Also kann ich in Ruhe weitermachen.“