Handball-EM Frauen 2022: Deutschland mit Endspiel gegen Spanien - So kommen Bölk und Co. weiter

„Durch die Gruppenkonstellation ist es auf ein jeden Fall ein Endspiel“ sagte Kreisläuferin Meike Schmelzer am Dienstag in Podgorica. Einen größeren Druck verspüre das Team aber nicht. „Wir sind in die EM gegangen, um in die Hauptrunde zu kommen. Von daher gehen wir voll auf Sieg morgen“, so Schmelzer.