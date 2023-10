Handball: EM-Quali der DHB-Frauen: Deutschland - Ukraine LIVE im TV, Stream

Der Weg zur EHF EURO 2024 startet für die Frauen-Nationalmannschaft in Wetzlar: Zum Auftakt in die EM-Qualifikation trifft die Mannschaft von Bundestrainer Markus Gaugisch am Donnerstag, dem 12. Oktober, auf die Ukraine. Angepfiffen wird die Begegnung um 20:15 Uhr - SPORT1 überträgt die Partie LIVE.