Norwegens Handballerinnen weiter auf EM-Thron

DHB-Team wieder auf Rang sieben

Norwegen konnte sich in der Neuauflage des EM-Finals von 2022 in Ljubljana (27:25) erst nach der Pause entscheidend absetzen. Einmal mehr machte Welthandballerin Henny Reistad mit acht Treffern den Unterschied zugunsten des alten und neuen EM-Titelträgers aus. Dänemark, das auch schon in der Hauptrunde des Turniers in Wien den Norwegerinnen mit 24:27 unterlegen gewesen war, hatte seine besten Werferinnen in den fünfmaligen Torschützinnen Anne Mette Hansen und Mie Enggrob Höjlund.