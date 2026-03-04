Handball-EM-Qualifikation heute live: Deutschland - Slowenien live im TV, Stream und Ticker

SPORT1 04.03.2026 • 15:00 Uhr Gelingt den deutschen Handballerinnen der nächste große Schritt in Richtung EM? Am Mittwoch steht das erste von zwei Duellen gegen Slowenien an.

Nach dem Gewinn der Silbermedaille und dem nur knapp verpassten Titel bei der Heim-WM steigt am Mittwoch der Länderspielauftakt des Jahres für die deutsche Handball-Nationalmannschaft der Frauen. Um 18 Uhr trifft das DHB-Team in Celje in der EM-Qualifikation auf Slowenien.

Nach deutlichen Siegen gegen Nordmazedonien und Belgien im vergangenen Oktober befindet sich die Mannschaft von Bundestrainer Markus Gaugisch als Tabellenführer der Gruppe 3 auf klarem Kurs Richtung Turnier im Dezember.

Handball-EM-Qualifikation heute LIVE: So verfolgen Sie Deutschland - Slowenien

Schon am Sonntag steht das Rückspiel gegen Slowenien in Heidelberg an (15.30 Uhr), danach soll für Deutschland alles klar sein. „Zunächst müssen wir gewinnen, das ist immer das Wichtigste“, erklärte Gaugisch im Vorfeld. Die klare Zielvorgabe lautet jedoch: „Wir wollen die Qualifikation mit zwei Siegen abschließen, um die Qualifikation final in den Händen zu halten.“

In den Partien gegen Slowenien wolle man den Rückenwind nutzen und die Favoritenrolle annehmen. Laut Gaugisch lassen die ersten Trainingseinheiten seit der WM auf eine weiterhin positive Entwicklung hoffen.

DHB-Frauen voller Motivation zur EM?

„Handballerisch haben alle Bock“, erklärte der Bundestrainer und merkte an: „Wir haben eine Medaille gewonnen, sind aber noch lange nicht am Ende unserer Entwicklung.“

Auch die Mannschaft präsentierte sich vor dem Duell am Mittwoch motiviert. „Dass wir Vize-Weltmeister sind, ist eine coole Sache. Es heißt aber nicht, dass wir für immer zufrieden sind“, sagte Nachwuchs-Welthandballerin Viola Leuchter.

Als „Schlüssel“ für den Erfolg sieht sie die „bodenständige Truppe. Wir haben alle Bock, jetzt die nächsten Schritte zu gehen. Kann losgehen.“