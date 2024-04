Handball, Olympia-Quali LIVE: DHB-Frauen gegen Montenegro live im TV, Stream und Ticker

Die deutschen Handball-Frauen sind nur noch einen Sieg von der Qualifikation für die Olympischen Spiele in Paris entfernt. Im Heimspiel in Neu-Ulm will das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch am Samstag (14.15 Uhr) gegen Montenegro vorzeitig das Ticket für die Sommerspiele lösen - es wäre die erste Teilnahme einer weiblichen Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) seit 16 Jahren.