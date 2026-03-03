Handball: Erstes deutsches Wiedersehen nach WM-Coup

SID 03.03.2026 • 15:12 Uhr Die DHB-Frauen starten mit dem Rückenwind der Heim-WM in die heiße Phase der EM-Qualifikation. Das Ziel vor dem Slowenien-Doppelpack ist klar definiert.

Katharina Filter plauderte bestens gelaunt mit Torhüterkollegin Sarah Wachter, Emily Vogel lachte gelöst im Gespräch mit Bundestrainer Markus Gaugisch: Die Stimmung bei Deutschlands Handballerinnen beim ersten Wiedersehen seit ihrem Silber-Coup hätte kaum besser sein können. 80 Tage nach der Heim-WM ist das DHB-Team heiß auf den Länderspiel-Restart am Mittwoch.

„Die Vorfreude ist groß“, sagte Gaugisch vor dem Doppelpack in der EM-Qualifikation gegen Slowenien. Die Zielsetzung vor den Partien am Mittwoch (18 Uhr) in Celje und am Sonntag (15.30 Uhr) in Heidelberg? „Wir wollen uns mit zwei Siegen gegen Slowenien qualifizieren“, stellte der Coach klar.

Das deutsche Team ist voller Tatendrang, den Rückenwind der WM-Festwochen mit in die anstehenden Aufgaben zu nehmen. Gaugisch, der seinen Vertrag beim Verband im Nachgang des Turniers bis 2028 verlängerte, hat mit der Nationalmannschaft Großes vor. „Wir haben im Dezember mit unserem Auftreten eine gute Basis für die Zukunft gelegt. Wir wollen die nächsten Schritte gehen, um uns weiter in der Weltspitze zu etablieren.“ Fernziel sind die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles.

EM-Quali: Deutschland ohne zwei Stars

Zunächst geht es aber mit Volldampf Richtung EM. Nach zwei Siegen führt Deutschland die Qualifikationsgruppe 3 an - und kann nun bis Sonntag alles klar machen. Die Endrunde findet dann vom 3. bis 20. Dezember in Polen, Rumänien, Tschechien, der Slowakei und der Türkei statt. Die Auslosung für das Turnier erfolgt am 16. April in Kattowitz.

14 Vizeweltmeisterinnen sind bei den anstehenden Länderspielen dabei, darunter neben Filter und Vogel mit Viola Leuchter auch die frisch gekürte Nachwuchs-Welthandballerin. Kurz vor dem Lehrgang in Großwallstadt schaute die Rückraumspielerin, die seit vergangenem Sommer bei Odense Handbold in Dänemark unter Vertrag steht, noch kurz bei Oma und Opa in der Heimat vorbei, um sich „ein paar Tipps abzuholen“, scherzte sie.