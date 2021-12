DHB-Frauen wollen Demütigung gegen Dänemark abhaken

„Wir werden das jetzt abhaken und uns voller Vorfreude auf Dienstag vorbereiten“ kündigte Bölk an. Bundestrainer Henk Groener ordnete noch am Sonntagabend eine kurze Nachbesprechung des völlig verkorksten Dänemark-Spiels an, ehe der Fokus auf den Kampf um die Medaillenspiele gerichtet werden sollte. (SERVICE: Die Tabellen der Handball-WM der Frauen)