Handball-WM Frauen: Deutschland - Polen LIVE im TV, Stream und Ticker

Mit zwei Siegen gegen Japan (31:30) und vor allem dem überzeugenden gegen den Iran (45:22) können die Damen um Bundestrainer Markus Gaugisch voller Selbstbewusstsein in die Partie gehen. Doch auch Polen steht bei einer Bilanz von 4:0 Punkten und will dem DHB-Team den Gruppensieg streitig machen.

Handball-WM : Gute Erinnerungen an Polen

Doch gegen die Polinen hat Deutschland gute Erfahrungen gemacht. Die jüngsten zwei Spiele (EM 2022 - 25:23-Erfolg, Testspiel im März - 32:30) konnten siegreich gestaltet werden. Doch Gaugisch warnt: „Polen hat eine ähnliche Entwicklung wie wir genommen, spielen nun deutlich flexibler als vorher, gerade in der Defensive.“

Auch die Physis der östlichen Nachbarn fand Anklang. „Polen spielt mit Wucht und Körperlichkeit und hat zudem ein Top-Gegenstoßspiel mit toller Flügelzange“, lobte der Bundestrainer bei einem DHB-Medientermin am Sonntag.

Weiterhin ungewiss ist der Einsatz von Annika Lott. Die Rückraumspielerin war im ersten Gruppenspiel ausgewechselt worden, bekam im zweiten eine Schonpause für ihre Schulterprobleme. „Ob es für Annika reicht, werden wir erst am Spieltag sehen“, sagt Gaugisch.

Handball-Damen wollen die Olympia-Quali

Das große Ziel der Mannschaft ist die Qualifikation für die Olympischen Sommerspiele im kommenden Jahr. Um in Paris dabei zu sein, müssen die Handballerinnen mindestens das Viertelfinale erreichen. Dieses Ziel gab auch Nationaltrainer Markus Gaugisch vor Turnierstart aus: „Wir wollen unbedingt ins Viertelfinale vordringen.“

Um jenes zu erreichen, müssen auch Siege in der Hauptrunde her. Wird die DHB-Auswahl Sieger der Gruppe F, geht es am 7. Dezember gegen den Zweiten aus der Gruppe E (mit Dänemark, Rumänien, Serbien und Chile). Die weiteren beiden Spiele folgen mit je einem Tag Abstand.