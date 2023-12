Handball-WM: DHB-Frauen vor Schlüsselspiel gegen Rumänien

Die Viertelfinal-Formel zog Markus Gaugisch zwar nicht aus seinem Nikolausstiefel. Doch auch die Schokolade zauberte dem Bundestrainer der deutschen Handball-Frauen ein Lächeln ins Gesicht. „Bei uns ist sehr viel Leben drin“, sagte Gaugisch über die süße Überraschung im Teamhotel.

Den Hunger auf die WM-Hauptrunde konnten die Leckereien freilich nicht stillen, der Appetit von Kapitänin Emily Bölk und Co. auf das Schlüsselspiel gegen Rumänien am Donnerstag (ab 18 Uhr im SPORT1-LIVETICKER) ist riesig. „Alle sind gut drauf und haben Bock“, berichtete Gaugisch am Mittwoch. Seine Spielerinnen seien „gierig“ auf das, was jetzt kommt.

Mit einem Sieg kann Deutschland schon im ersten von drei Hauptrundenspielen die Weichen Richtung Viertelfinale stellen und auch dem Olympia-Traum einen kleinen Schritt näher kommen. Doch Gaugisch warnt, für Rumänien sei die Partie nach der Vorrunden-Klatsche gegen Dänemark (23:39) schließlich „die einzige Chance, nochmal ins Turnier zu kommen“.

„Neagu ist aus jeder Situation gefährlich“

Große Unbekannte ist Rumäniens Starspielerin Cristina Neagu. Die viermalige Welthandballerin kam in der Vorrunde nicht zum Einsatz, könnte am Donnerstag aber wieder zur Verfügung stehen. „Ich bin davon überzeugt, dass sie spielen wird“, so Gaugisch. Dennoch bereitet er beide Varianten vor: Rumänien mit und Rumänien ohne die „unglaubliche Wurfqualität“ Neagus.

Auch Rückraumspielerin Emily Bölk warnt vor der 35-jährigen Rumänien. „Neagu ist aus jeder Situation gefährlich“, sagte sie im Gespräch mit der Sportschau. Bölk erklärte: „Sie ist sehr stark aus dem Rückraum, kann aus zehn, zwölf Metern abziehen und ist trotzdem sehr variabel, was Assists angeht.“

Außerdem betonte die 25-Jährige: „Ich glaube, dass Rumänien ein bisschen unberechenbarer wird, sobald sie nicht auf dem Spielfeld ist.“

So oder so: Das deutsche Team scharrt mit den Füßen. „Wir wollen in der Hauptrunde möglichst alles gewinnen“, sagte Torfrau Katharina Filter angriffslustig: „Wir wollen weiter Gas geben und haben Bock, die Halle zu rocken.“

DHB-Frauen wollen es Gegnern schwer machen

Satt ist auch Gaugisch nicht. Ein Schlendrian werde sich nicht einschleichen, versicherte der Bundestrainer am ARD-Mikrofon: „Wir haben gesehen, dass wir schwer zu schlagen sind. Aber wir werden einen Teufel tun und zufrieden sein.“

„Wenn wir mit der Performance weitermachen, können wir es jedem Gegner schwer machen, und dann ist das Viertelfinale sehr realistisch“, sagte Bölk. Und Gaugisch versprach: „Wir heben nicht ab. Wir drehen aber auch nicht durch, wenn wir mal eine schlechtere Phase haben.“

Außerdem sagte der 49-Jährige: „Wir gehen die beiden Spiele jetzt mit hundert Prozent an und haben dann das Hauptrunden-Endspiel gegen Dänemark in der vollen Halle. Aber das macht natürlich mehr Spaß, wenn wir bis dahin zwei Spiele gewonnen haben.“

So können Sie Deutschland - Dänemark LIVE verfolgen:

Stream: sportdeutschland.tv

Ticker: SPORT1

---