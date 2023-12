Handball-WM: Spitzenspiel für DHB-Frauen gegen Dänemark - LIVE im TV, Liveticker und Stream

Viertelfinale! Die deutsche Handball-Nationalmannschaft der Frauen hat sich nach fünf Siegen in fünf Spielen bereits vorzeitig für die K.-o.-Runde der Weltmeisterschaft qualifiziert. Im finalen Spiel der Hauptrunde geht es nun um den Gruppensieg. Am Montag (11.12., 20.30 Uhr im LIVETICKER) treffen die DHB-Frauen auf Mitfavorit Dänemark.

„Wir haben keinen Druck aber wir haben Bock. Wir haben riesigen Bock, um diesen Platz eins zu fighten“, kündigte Nationaltrainer Markus Gaugisch nach dem 31:21-Sieg gegen Serbien an.

Vor dem Spiel gegen Dänemark macht sich in der deutschen Mannschaft zudem die Hoffnung auf eine Rückkehrerin breit.

Demnach kommt Co-Kapitänin Alina Grijseels gegen Dänemark wohl wieder zum Einsatz, nachdem sie das vorherige Spiel in Folge eines Pferdekusses aussetzen musste. „Ich fühle mich so weit in Ordnung. Ich gehe davon aus, dass es klappt“, sagte Grijseels dem SID.