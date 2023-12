Handball-WM LIVE im Stream und Ticker - Gelingt Deutschland Viertelfinal-Coup?

Nach dem 24:22-Sieg zum Auftakt der Hauptrunde gegen Rumänien braucht Deutschland in den verbleibenden beiden Spielen nur noch einen Sieg um aus der Hauptrundengruppe III ins Viertelfinale einzuziehen.

So können Sie Deutschland - Serbien LIVE verfolgen:

Die erste Chance hat das DHB-Team am Samstag (18.00 Uhr) gegen Serbien. Die Serbinnen stehen in der Zwischenrunde bei 0:6 Punkten, konnten also gegen noch keines der Teams aus der Hauptrundengruppe III gewinnen.