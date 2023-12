Handball-WM: Schlüsselfigur? - die Beach-Weltmeisterin im deutschen Tor

Beim überragenden 33:17-Erfolg der deutschen Frauen gegen Polen bei der Handball-WM 2023 trug sich Katharina Filter in der 33. Minute auch noch in die Scorerliste ein. Einen weiten Pass der Torhüterin verwandelte Amelie Berger ins leere Tor zum zwischenzeitlichen 21:11.

Das Spiel und der damit verbundene Einzug in die Hauptrunde (ab 18 Uhr Deutschland - Rumänien im SPORT1-LIVETICKER) mit der maximalen Ausbeute von vier Punkten war zu diesem Zeitpunkt schon so gut wie sicher. Und einen entscheidenden Anteil daran hatte Filter, die nicht nur als Vorlagengeberin glänzte, sondern vor allem in ihrer Kerndisziplin überzeugte.