Uwe Gensheimer bei SPORT1 über Rücktritt aus Nationalmannschaft, RN Löwen & Schmid

Vor dem Saisonstart mit den Löwen in die Bundesliga am Donnerstagabend bei Hannover-Burgdorf erklärt der Linksaußen im SPORT1-Interview die Beweggründe seines Rücktritts aus dem DHB-Team, wie er mit Kritik an ihm umgeht, die Trainersituation in seinem Klub und was er von einem prominenten Neuzugang der Löwen hält. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Handball-Bundesliga)